Burada saat kavramı çok farklı: İşte güneşin batmadığı ada!

"ZAMANSIZ BÖLGE" Sommarøy sakinleri 2019 yılında adanın dünyanın ilk "zamansız bölgesi" olması için sembolik bir kampanya başlattı. Bu girişim resmi bir zaman diliminin kaldırılmasından çok, adadaki sıra dışı yaşam biçimine dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Çünkü burada doğanın koşulları, insanların günlük hayatını zaten saatlerden daha fazla belirliyor.