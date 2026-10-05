  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi Feth-i kabirde yeni gelişme! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler geri konuldu Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı Bekin-Kılıç kavgası büyüyor: Yeniden Refah bu FETÖ’cü ağzının karşısında mı değil mi?
Dünya BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında kazı ve hafriyat çalışmalarının yanı sıra tahkimat inşasını tamamlamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu faaliyetlerin Suriye’nin egemenliğinin ihlali olduğu ve ülkenin güvenliği ile istikrarını tehdit ettiği vurgulanarak, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden ihlallerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Suriye ile 1974’te imzalanan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği ifade edildi.

BAE’nin Suriye’nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Suriye halkının güvenlik, barış, onurlu yaşam, barış içinde bir arada yaşama ve kalkınma yönündeki beklentilerini karşılayacak tüm çabaların desteklendiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerinin durdurulması, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edecek adımların engellenmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

 

İsrail'in "Sufa 53" projesi

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yolların açılması ve derin hendeklerin kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor.

ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!
ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

Gündem

ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki
İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki

Gündem

İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki

Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki
Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki

Gündem

Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23