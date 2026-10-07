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AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

Borsa üzerinden kısa sürede milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddialarıyla gündeme gelen ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kariyeri tamamen çıkmaza girdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Kaya'nın, mecburi hizmet görevi için atandığı Muş'a hiç gitmediği ortaya çıktı. Türk Tabipleri Birliği'nin kuralları gereği diplomasını kullanamayacak ve Türkiye'deki hastanelerde çalışamayacak olan Kaya'yı şimdi 45 yaşında zorunlu bir emeklilik bekliyor.

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Foto - AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatırmış, nisan ayında yapılan yatırımın karşılığında çift eylül itibarıyla 2 milyar 200 milyon TL'nin üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirmişti.

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Foto - AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

Türkiye'de patlak veren fon skandalının ardından çok kısa sürede 2 milyar TL'nin üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıkan Kaya, tepkilerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa ederken, savcılığın kararıyla Kaya ve eşinin mal varlıklarına tedbir getirildi.

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Foto - AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

Günlerdir sessizliğini koruyan Kaya'nın siyasi hayatının tamamen bittiği değerlendirilirken, Kaya istemesi halinde doktorluk mesleğine de kolaylıkla dönemeyecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaya, 'mecburi hizmet' görevi kapsamında atandığı Muş'un Bulanık ilçesine hiç gitmedi ve mesleki kariyerini kenara bırakarak siyasi kariyerine ağırlık verdi.

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Foto - AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

Türkiye Tabipler Birliği (TTB), 2017 yılında yayınladığı bildiri ile Kaya'nın 'mecburi hizmet' görevine başlamadığına ve şu şartlar altında diplomasını kullanabilmesinin mümkün olmadığına yönelik uyarılarda bulunurken, siyasi kariyeri sona eren Sayan'ı mesleğine dönüş yolunun da kapalı olması nedeniyle 45 yaşında erken emeklilik bekliyor.

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Yorumlar

Blondepate

İnşallah araya hatırlı dayılar girip TORPİL yapmazlar......

Akın bey

Fon vurgunlarına geriye dönük detaylı inceleme yapılmalı, kimler bu ülkeyi soymuş kimlere vurgun yapmış tek tek tespit edilmeli! Batık kredilerin dosyalarını kapatan bürokratlar kimler bulunmalı, kan emicileri ülkece görmek bilmek istiyoruz. Kan emiciler ve yol açıcılar kimler tek tek ortaya çıksın.
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