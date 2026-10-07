AK Parti’den dışlanan Fatma Betül’e bir şok daha! Kapı tamamen kapandı

Borsa üzerinden kısa sürede milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddialarıyla gündeme gelen ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kariyeri tamamen çıkmaza girdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Kaya'nın, mecburi hizmet görevi için atandığı Muş'a hiç gitmediği ortaya çıktı. Türk Tabipleri Birliği'nin kuralları gereği diplomasını kullanamayacak ve Türkiye'deki hastanelerde çalışamayacak olan Kaya'yı şimdi 45 yaşında zorunlu bir emeklilik bekliyor.