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Dünya ‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!
Dünya

‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!

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‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı geçiş yolları kapatılacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı geçiş yolları kapatılacak" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nakdi, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran Ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran’ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Yasa dışı geçiş yolları yakında kapatılacak"

Hürmüz Boğazı’ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı’nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuştu.
Nakdi, Boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı’ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" dedi.

"Silahlarımızın menzilinin sınırlı olması teknik nedenlerden kaynaklanmıyor"

İran’ın sahip olduğu silahların menziline ilişkin de açıklamalarda bulunan Nakdi, "Silahlarımızın menzilinin sınırlı olması teknik nedenlerden değil, izlediğimiz politikadan kaynaklanıyor. İran’ın silah menzili, yetkililerin ve Dini Liderin (Mücteba Hamaney) kararı doğrultusunda ihtiyaçlarımıza göre belirleniyor. Yetkililer ve Dini Lider ne zaman izin verirse, silahlarımızın menzilini sahadaki ihtiyaçlara göre artırırız. Silahlarımız yerli üretim olduğu için menzil ve güçlerini savaş sahasındaki ihtiyaç ve gerekliliklere göre artırabiliriz" ifadelerine yer verdi.

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