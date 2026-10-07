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Aktüel Çanakkale'den 15 Temmuz'a vatan nöbeti
Aktüel

Çanakkale'den 15 Temmuz'a vatan nöbeti

Yeniakit Publisher
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Çanakkale'den 15 Temmuz'a vatan nöbeti

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve MEB Danışmanı Yazar Mahmut BIYIKLI, Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde okullarda düzenlenen 15 Temmuz temalı program kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve MEB Danışmanı Yazar Mahmut BIYIKLI, Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde okullarda düzenlenen 15 Temmuz temalı  program kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde  bir konuşma gerçekleştirdi.

Kur’an tilaveti ile başlayan program, Radyo Televizyon programcısı Niyazi GEDİK’in sunumu ve takdimi ile başladı.

  

Programda,  iki yüz öncesine giderek darbeler tarihine değinen Bıyıklı, o tarihten 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan darbelerin arka planına değindi. 15 Temmuz darbe girişimin sebeplerine değinen Bıyıklı, millet iradesinin ve vatana sahip çıkmanın önemine değindi.

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ilgiyle dinlediği konferansta öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Program sonunda BIYIKLI’ya teşekkür eden okul Müdürü Mehmet KOÇ,  15 Temmuz şehidimiz Erol OLÇOK anısına hazırlanan prestij bir kitap hediye etti.

  

Program sonunda BIYIKLI, okul müdürü Mehmet KOÇ’a, programın icrasında emeği geçen Mustafa ÂŞIK’a, Niyazi GEDİK’e  ve emeği geçen öğretmen ve örgencilere teşekkür etti.

Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

 

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