Sabancı Holding dev şirketi elden çıkardı: Almanlar havada kaptı
Sabancı Holding, Türkiye'nin ünlü şirketini resmen elden çıkardı. Almanlar devasa şirketi bugün itibariyle resmen satıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sabancı Holding, Türkiye'nin ünlü şirketini resmen elden çıkardı. Almanlar devasa şirketi bugün itibariyle resmen satıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde, 3 Eylül’de zorunlu pay alım teklifinin başladığını yazarken, sürecin sonunda bakılması gereken asıl rakamın Heidelberg Materials’ın Akçansa’daki payının nereye ulaşacağı olduğuna dikkat çekilmişti. O hesap bugün kapandı. Alman çimento devi Heidelberg Materials, Sabancı sonrası Akçansa’da neredeyse tek hâkim ortak haline geldi.
Hikâyenin ilk büyük adımı 18 Haziran 2026’da atıldı. Sabancı Holding, Akçansa sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli paylarının tamamını Heidelberg Materials AG’ye sattı. Satış bedeli 427 milyon 882 bin 713 dolar oldu ve Sabancı Holding bedelin tamamının peşin tahsil edildiğini KAP’a açıkladı. İşlem, Akçansa için 1,1 milyar dolarlık toplam şirket değeri esas alınarak gerçekleştirildi. Devirle birlikte Sabancı’nın Akçansa’da payı kalmadı. Heidelberg’in payı ise yaklaşık yüzde 39,72’den yüzde 79,44’e çıktı. KAP kayıtlarında Heidelberg’in devir sonrasındaki nominal payı 152 milyon 70 bin 271,84 TL olarak yer aldı. (Kap )
Kontrol değişikliğinin ardından Sermaye Piyasası Kanunu ve Pay Alım Teklifi Tebliği gereğince Heidelberg için zorunlu pay alım teklifi süreci başladı. Teklif 23 Eylül saat 09.00’da başladı ve 6 Ekim saat 14.00’te sona erdi. Fiyat, 1 TL nominal değerli Akçansa payı için 274,24 TL olarak belirlendi. KAP açıklamasına göre hesaplamada pay devrindeki dolar bazlı fiyat ile mevzuat gereğince dikkate alınması gereken diğer fiyatlar karşılaştırıldı ve yatırımcı lehine en yüksek tutar teklif fiyatı oldu.
Teklif süresinde yatırımcıların Heidelberg’e sattığı payların toplam nominal değeri 29 milyon 485 bin 567,439 TL’ye ulaştı. Bunu Akçansa’nın 191 milyon 447 bin 68,25 TL olan toplam sermayesiyle karşılaştırdığımızda şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 15,40’ının zorunlu teklif sürecinde Heidelberg’e geçtiği ortaya çıkıyor. Heidelberg’in teklif öncesindeki 152 milyon 70 bin 271,84 TL nominal payına yeni alınan paylar eklendiğinde toplam nominal pay: 181 milyon 555 bin 839,279 TL’ye çıkıyor. Bunun Akçansa sermayesine oranı: Yüzde 94,8334. Başka bir ifadeyle Heidelberg Materials, Sabancı’nın çıkışından önce Akçansa’nın yaklaşık yüzde 39,72’sine sahipken, birkaç ay içinde şirketin yaklaşık yüzde 94,83’ünün sahibi haline geldi.
İşin dikkat çeken bir başka boyutu da Heidelberg’in Sabancı’ya ödediği 427,9 milyon doların ardından küçük ortaklar için ödediği ikinci fatura. 29 milyon 485 bin 567,439 TL nominal payı, 274,24 TL’lik teklif fiyatıyla hesapladığımızda zorunlu pay alım teklifinin toplam büyüklüğü yaklaşık: 8 milyar 86 milyon 122 bin TL. Böylece Sabancı’ya yapılan 427,9 milyon dolarlık ödemenin ardından Heidelberg, Akçansa’daki hakimiyetini artırmak için milyarlarca liralık ikinci bir ödeme daha yapmış oldu.
Akçansa’nın toplam sermayesinden Heidelberg’in ulaştığı pay çıkarıldığında Alman grubunun dışında kalan nominal pay yaklaşık: 9 milyon 891 bin 228,97 TL. Bu da şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 5,17’sine karşılık geliyor. Bir başka kritik nokta da küçük yatırımcının bundan sonraki durumu. Sermaye piyasası mevzuatında ortaklıktan çıkarma ve diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma haklarının doğması için gereken eşik yüzde 98. SPK’nın II-27.3 sayılı Tebliği’ne göre bir ortağın tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle oy haklarının en az yüzde 98’ine ulaşması halinde bu mekanizma devreye giriyor. Heidelberg’in yaklaşık yüzde 94,83’lük yeni oranı bu eşiğin altında. Aradaki mesafe yaklaşık 3,17 puan. Dolayısıyla bugün tamamlanan zorunlu pay alım teklifi Heidelberg’e mevzuattaki ortaklıktan çıkarma hakkını doğurmuş değil.
Rakamların anlattığı hikâye ise açık. Sabancı Holding 18 Haziran’da 427,9 milyon dolarını alarak yarım asrı aşan Akçansa ortaklığından çıktı. Heidelberg Materials önce yüzde 79,44 ile kontrolü tek başına aldı. Ardından zorunlu pay alım teklifinde yaklaşık 29,5 milyon TL nominal pay daha topladı ve sahipliğini yaklaşık yüzde 94,83’e taşıdı. Akçansa artık ortaklık yapısı açısından bambaşka bir şirket. Sabancı dönemi kapandı. Alman Heidelberg Materials dönemi başladı. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI
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