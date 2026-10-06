Sabancı Holding dev şirketi elden çıkardı: Almanlar havada kaptı

Akçansa’nın toplam sermayesinden Heidelberg’in ulaştığı pay çıkarıldığında Alman grubunun dışında kalan nominal pay yaklaşık: 9 milyon 891 bin 228,97 TL. Bu da şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 5,17’sine karşılık geliyor. Bir başka kritik nokta da küçük yatırımcının bundan sonraki durumu. Sermaye piyasası mevzuatında ortaklıktan çıkarma ve diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma haklarının doğması için gereken eşik yüzde 98. SPK’nın II-27.3 sayılı Tebliği’ne göre bir ortağın tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle oy haklarının en az yüzde 98’ine ulaşması halinde bu mekanizma devreye giriyor. Heidelberg’in yaklaşık yüzde 94,83’lük yeni oranı bu eşiğin altında. Aradaki mesafe yaklaşık 3,17 puan. Dolayısıyla bugün tamamlanan zorunlu pay alım teklifi Heidelberg’e mevzuattaki ortaklıktan çıkarma hakkını doğurmuş değil.