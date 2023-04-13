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İşte o Harem ağasının serveti! Mirasçıla..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsunspor’a t..

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Kolombiya'da köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti
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Kolombiya'da köprünün çökmesi sonucu 2 p..

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kara yolu üzerinde yer alan köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatı..
Asya borsaları karıştı!
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Asya borsaları karıştı!

Asya-Pasifik piyasaları Perşembe günü, Mart Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını..
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Dün açıklanan Fed tutanaklarında, faiz artırımında kararlılık görülürken daha öne çıkan vurgu bankac..

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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 ..

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Yeni s..

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 Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyetin ard..

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'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti
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Turfanda üzüm çıktı, ilk siparişler Ortadoğu ve Rusya'dan
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AK Parti seçim beyannamesindeki 'asgari ücret' maddesi olay oldu! Yeni rakam milyonları heyecanlandıracak
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Araçtan ateşlenen tabancadan çıkan kurşu..

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sokakta sohbet ..
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Şırnak’ta yoğun sağanak nedeniyle eğitim..

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Aman dikkat! Hackerlar hesapları böyle ele geçiriyor
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Teknoloji-Bilişim

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"Kökünü kurutma operasyonu": 149 gözaltı
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"Kökünü kurutma operasyonu": 149 gözaltı..

Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında düzenlenen basın toplantı..
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Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü E..

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AK Parti seçim beyannamesindeki 'asgari ..

Asgari ücrete yapılacak olan yeni zamma ilişkin yeni formül ortaya çıktı. Son konuşulan rakam ise va..
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