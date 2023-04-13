Gündem
Akşamdan sahur yapıp yatanlar dikkat! Uzmanı büyük hatayı böyle anlattı
Sahura kalkmayıp akşamdan yiyip yatan kişilerde ciddi sindirim problemleri oluşabileceğini belirten ..
Japonya halkına sığınaklara tahliye çağrısı yaptı! Kim'in balistik füzesi Doğu Denizi'nde paniğe neden oldu
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Gündem
Akşamdan sahur yapıp yatanlar dikkat! Uzmanı büyük hatayı böyle anlattı
Sahura kalkmayıp akşamdan yiyip yatan kişilerde ciddi sindirim problemleri oluşabileceğini belirten ..
Yerel
Anne ve babasına
bıçakla saldırdı
Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde bir kişi anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne hayat..
Sağlık
Kalp hastalarına oruç uyarısı: Doktor kontrolünde tutulabilir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ..
Spor
Zafer Turan: "Bundan sonraki 5 maçı kazanabilme gücümüz var"
Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyetin ard..
Spor
Sinan Kaloğlu: "Bu
ligden düşmeyeceğiz"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçı ile ilgili, “Bu skor b..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde..
28. Dönem seçimlerinde Kabine'deki bakanların aday olmalarına yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erd..
İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortay..
513 yıl önce ölen harem ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunu, 1960'ta sandıkta tapu buldu. Tapu, Çarda..
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile ortak liste üzerinden seçime girecekleri iddialarına ..
Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında yarın evinde mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 54. kez..
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti ..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Samsunspor’u tebrik etti..
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kara yolu üzerinde yer alan köprünün çökmesi sonucu 2 polis hayatı..
Asya-Pasifik piyasaları Perşembe günü, Mart Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim için gitsin diyenler Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler” dedi..
Muhalif kimliği ile tanınan SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin son oy durumu ka..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Siyonist İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi yine Filistin'de terör estiriyor.
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi.Meksika’daki ..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-lacivertli ek..
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gelişiyle büyük ses getiren..
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Oldukça sağlıklı olması nedeniyle sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi ..
Dr. Ender Saraç kilo vermek isteyenleri 2 günde 1 beden zayıflatan diyet listesi ile amaçlarına ulaş..
KarikatürHepsini Görüntüle
Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyetin ard..
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçı ile ilgili, “Bu skor b..
Iğdır'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydan..
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, CHP'deki tartışmalı listelerin seçmende ..
Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sokakta sohbet ..
Şırnak’ta etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.Şırnak Vali..
Kilis, Ekremçetin Mahallesi çevre yolunda hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada araç sürüsü yar..
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli şahsa otomobilden düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağ..
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafın..
Vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker, Diyarbakır Si..
Türkiye'de turfanda meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerden Mersin'de örtü altında üretilen ..
Kendilerini istihbarat görevlisi gibi tanıtıp yüksek kar vaadiyle para kazandıracaklarını iddia ede..
Türkiye'nin en erkenci soğanının toplanmaya başladığı Adana'da hasat devam ederken fiyatların Ramaza..
Bursa’da alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa..
Vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker, Diyarbakır Si..
Vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker, Diyarbakır Si..
Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında düzenlenen basın toplantı..
Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için öneriler gelmeye devam ediyor. Özellikle sahurda tüketile..
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da çok önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı..
FETÖ'nün en önemli propaganda araçlarından, kumpasların merkezinde yer alan Zaman Gazetesi'nin eski ..
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