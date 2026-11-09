Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Alevler daireyi sardı, üst katlarda mahsur kaldılar

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde çıkan yangın kısa sürede paniğe neden oldu. Olay, Sarıgöl Mahallesi Bekçi Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 12.00 sıralarında meydan geldi. Binanın giriş katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve daireyi sardı. Evde bulunan bir kadın 2 çocuğunu da yanına alarak son anda dışarı çıkmayı başardı.

Ekipler seferber oldu

Yükselen dumanlar kısa sürede apartmanı kaplarken, üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 3'üncü katta bulunan yaşlı bir kadın ile yanındaki bir kişi duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangından kaçmayı başaran anne ve 2 çocuğu ile itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayın tanıklarından Ferah Çelebi, "Yangında 2 kişi mahsur kalmış. En üstten merdiven ile 2 kişiyi aldılar. Hepsi ambulansta tedavi oluyorlar. Evde yangın çıkmış" dedi.