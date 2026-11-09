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Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

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Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, bölgeyi yasa boğdu.

#1
Foto - Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

Beyşehir’den Konya il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dehşet saçan otomobil, kamyonun altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek adeta hurda yığınına döndü.

#2
Foto - Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü.

#3
Foto - Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Kemer ile eşi Senem Kemer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 yaşlarındaki çocuk ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Konya’da feci kaza! Yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 yaşındaki minik yavru ağır yaralı!

Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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