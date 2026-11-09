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Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İyi ki Erdoğan var
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İyi ki Erdoğan var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İyi ki Erdoğan var

"İyi ki Erdoğan var" paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, "İyi ki Erdoğan var" etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

 

"Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü ve büyük Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için kararlılıkla çalışıyoruz."

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