Memati’nin acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı! Abdülhey de yalnız bırakmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle Türkiye’nin hafızasına kazınan Gürkan Uygun'un 86 yaşında hayatını kaybeden babası Bahattin Uygun, Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Dizide Abdülhey’i canlandıran rol arkadaşı Kenan Çoban’da Gürkan Uygun’u bu acı günde yalnız bırakmadı.
Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, camide taziyeleri kabul etti.
Ünlü oyuncuyu bu zor gününde Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban da yalnız bırakmadı.
KÖRFEZ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Bahattin Uygun için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uygun'un naaşı, namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Uygun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.