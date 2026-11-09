COP31 katılımcılarına Antalya'da Müze ve Ören yerleri ücretsiz

Taş Tepeler’in 37 eseri COP31’de sergilenecek Bakan Ersoy, COP31’in Mavi Alan bölümünde Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı bir sergi hazırladıklarını açıkladı. Sergide Neolitik Dönemde insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişinin, sanatsal üretiminin ve çevresiyle kurduğu ilişkinin anlatılacağını belirten Ersoy, “İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Sanat programı kapsamında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30’da Kongre Merkezi’nde Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirecek. Ersoy, Yunus Emre’nin insan sevgisini ve evrensel mesajlarını müziğin birleştirici diliyle konuklara ulaştıracaklarını ifade etti. COP tarihinin ilk İklim Kütüphanesinde 1.800 kitap Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir İklim Kütüphanesini ziyaretçilerle buluşturacaklarını bildiren Ersoy, “Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme” anlayışıyla hazırlanan alanda 1.800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sunulacağını söyledi. Ersoy, “IFLA’nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17–19 Kasım’da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek.” dedi. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılarak tasarlanan İklim Kütüphanesinin donanımlarının konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirileceğini belirten Ersoy, kitapların da Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılmasının planlandığını kaydetti. Ersoy, paneller ve ülke genelindeki kütüphane etkinlikleriyle iklim okuryazarlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı. Müzelerde dijitalleşme ve temiz enerji adımları Sürdürülebilir turizmi; doğal ve kültürel mirasın korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlamasını birlikte ele alan bir anlayışla yürüttüklerini ifade eden Ersoy, müzelerdeki dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına da değindi. Ersoy, “Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.