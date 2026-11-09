ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yönetiminin Tahran'a deniz ablukasının kısmen kaldırılması, nükleer müzakerelerin başlatılması ve yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesini içeren iki aşamalı bir teklif sunduğu bildirildi. İran'ın ise henüz teklife yanıt vermediği belirtildi.