ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yönetiminin Tahran'a deniz ablukasının kısmen kaldırılması, nükleer müzakerelerin başlatılması ve yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesini içeren iki aşamalı bir teklif sunduğu bildirildi. İran'ın ise henüz teklife yanıt vermediği belirtildi.
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimler sürerken, Washington yönetiminin Tahran'a yeni bir plan sunduğu öne sürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Erem News'in arabuluculuk görüşmelerine yakın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin teklifinde deniz ablukasının kaldırılması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik iki aşamalı bir yol haritası bulunuyor.
İLK AŞAMADA DENİZ ABLUKASI KISMEN KALDIRILACAK
ABD tarafından sunulduğu belirtilen planın ilk aşamasında, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi amacıyla Washington'ın uyguladığı deniz ablukasının kısmen kaldırılması öngörülüyor.
İkinci aşamada ise İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlatılması, Tahran'a uygulanan yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor.
İRAN'DAN ABD'YE YAZILI GARANTİ ŞARTI
Haberde, Tahran yönetiminin ABD'nin iki aşamalı teklifine henüz resmi yanıt vermediği belirtildi.
İran'ın Washington'dan yazılı taahhüt istediği, özellikle deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda somut adımlar atılmasını talep ettiği aktarıldı.
KATAR'DAN URANYUM VE 10 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
Öte yandan İranlı gazeteci Ali Gholhaki, Katar'ın son teklifine ilişkin olduğu belirtilen yeni ayrıntılar paylaştı.
Gholhaki'nin aktardığı bilgilere göre Katar'ın önerisinde şu maddeler bulunuyor:
İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin verilmesi.
Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun İran içerisinde seyreltilmesi.
ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'a girişine izin verilmesi.
İran'a ait 10 milyar dolara kadar dondurulmuş varlığın serbest bırakılması.
ABD'nin iki aşamalı planı ile Katar'ın önerisine ilişkin diplomatik temasların sürdüğü belirtilirken, İran yönetiminin tekliflere vereceği yanıt bekleniyor.