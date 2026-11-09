Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Artık tek tıkla yapılabilecek
Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi sisteminde yeniliğe gitti. Tek ekranda görülen borç çeşitlerine yenileri eklendi.
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Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi sisteminde yeniliğe gitti. Tek ekranda görülen borç çeşitlerine yenileri eklendi.
ürkiye Bankalar Birliği, bankacılık sistemine ilişkin kredi limit ve borç bilgilerini tek ekranda, ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Risk Merkezi Raporu'na yeni bilgi ekranı eklendi. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan Risk Merkezi Raporu’na "Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi" ve “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” başlıkları da yer aldı.
KAPSAMLI BİLGİLERİN TAMAMI RAPOR ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK Yapılan güncelleme kapsamında, bireysel müşteriler başvurdukları kredinin hangi kanaldan (şube, mobil bankacılık, internet bankacılığı vb.) yapıldığına ilişkin bilgiye Rapor üzerinden ulaşabilecek.
Ayrıca Rapora, gerçek kişinin ticari işletmeleri ile tüzel kişilere ait “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” de banka adı ve belgenin eksikliği olduğu dönem bilgisiyle eklendi.
Risk Merkezi Raporuna, www.riskmerkezi.org adresinden, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ve e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.
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