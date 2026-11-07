Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

“FBSK’ya bir şey yapmazlar. Konuşursa diye çekinirler” cümlesi de dün itibarıyla anlamını yitirdi. Çanların Sayan Kaya için de çalmaya başladığı Ertan Aydın’ın tutuklanması ile birlikte anlaşılmıştı ama muhtemelen kendisi buna pek ihtimal vermiyordu. Ertan Aydın’a atfedilen “Beni ya buradan çıkarırsınız ya da her şeyi anlatırım” söylentisi de boşa çıktı. Aydın’ın da böyle bir beklentisi vardı ise artık yok. Bunlar olumlu gelişmeler.