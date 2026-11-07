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Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

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Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Gazeteci Fatih Altaylı, milyarlık fon vurgunu ve borsa yolsuzluğuna ilişkin kaleme aldığı yazısında operasyonun arka planındaki en çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Altaylı, skandal patlak verdiğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük rezaleti anlatarak düğmeye basan kişinin başlangıçta bilindiğini, ancak gerçekte 3 ismin bu konuyu araştırarak devlete rapor sunduğunu belirtti.

1
#1
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Gazeteci Fatih Altaylı, fon vurgunuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Borsa yolsuzluğu patlayıp, bu operasyon başladığı zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu rezaleti anlatarak ilk adımı atan biri var demiştim. Eski bir bakanın oğlu olan bu kişi ertesi gün beni arayıp 'Abi, beni deşifre ettin. Nereden öğrendin' diye sormuştu. Ancak şimdi şunu söylemeliyim, aslında 1 değil 3 kişi bu konuyu görüp araştırıp Cumhurbaşkanı’na anlattı. Üçünün de eline, ağzına sağlık. Biz söylesek olmazdı" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Gazeteci Fatih Altaylı, fon vurgunuyla ilgili son gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendirdi. AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın dün yeniden ifadeye çağrılıp ardından tutuklanmasını hatırlatan Altaylı, "Bu ifade ve tutuklama önemliydi ve fon soruşturmasında yeni bir kavşağa gelindiğini gösteriyor. 'Gözünün yaşına bakmama' lafı ilk kez ciddiye bindi, 'AK Partili dokunulmazlığı'na sığınma dönemi kapandı. Bu aslında basit bir mikroplardan arınma değil, bir pandemi ile mücadele olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olan bitene gerçekten çok öfkeli olduğunu artık herkes anladı" diye yazdı.

#3
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Altaylı'nın yazısının tamamı şöyle: "Fon yolsuzluğunun simge isimlerinden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya dün ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde gülerek, gözünde Miu Miu marka gözlüklerle, gazetecilere üstenci bir tonla yanıtlar vererek girdiği Adliye’den akşam saatlerinde verilen tutuklama kararının ardından polis eşliğinde ağlayarak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Mikroplardan arınacağız” dedi. Arınmanın ilk adımı akşam atıldı. En bilinen virüs tutuklandı. Üzüldüm mü! Tutaklanmasa da olabilirdi, ev hapsi de olabilirdi ama ne yalan söyleyeyim pek de üzülmedim.

#4
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Milletin anasını ağlatanın gözlerinden akan sahte yaşa pek inanmam. Bu ifade ve tutuklama önemliydi ve fon soruşturmasında yeni bir kavşağa gelindiğini gösteriyor. 'Gözünün yaşına bakmama' lafı ilk kez ciddiye bindi, 'AK Partili dokunulmazlığı'na sığınma dönemi kapandı. Bu aslında basit bir mikroplardan arınma değil, bir pandemi ile mücadele olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olan bitene gerçekten çok öfkeli olduğunu artık herkes anladı.

#5
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

“FBSK’ya bir şey yapmazlar. Konuşursa diye çekinirler” cümlesi de dün itibarıyla anlamını yitirdi. Çanların Sayan Kaya için de çalmaya başladığı Ertan Aydın’ın tutuklanması ile birlikte anlaşılmıştı ama muhtemelen kendisi buna pek ihtimal vermiyordu. Ertan Aydın’a atfedilen “Beni ya buradan çıkarırsınız ya da her şeyi anlatırım” söylentisi de boşa çıktı. Aydın’ın da böyle bir beklentisi vardı ise artık yok. Bunlar olumlu gelişmeler.

#6
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Adalet Bakanı’nın sözlerinden ve dün gece attığı tweet’ten anlıyoruz ki, gerisi de gelecek. Hâlâ birkaç isim var, görevlerinden uzaklaştırılan ama henüz haklarında işlem yapılmamış ama projektör altına alınmış birkaç kişi… Onların da eli kulağında diyorlar. Bu arada medyaya yansıyan bu adımların dışında da savcılıklar hayli geniş bir soruşturma yürütüyorlar.

#7
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Tera Yatırım, Pusula gibi şirketlerin 'mal kaçırma' hareketlerine karşı çok ciddi tedbirler alınıyor. Öyle ki, bu şirketlerin kimi tutuklu, kimi kaçak yöneticileri, şirketlerde çalışan sekreterlerin, hatta bunların arkadaşlarının, yakınlarının üzerine ciddi miktarda gayrimenkul kaçırmışlar. Savcılıklar bunlardan tespit edebildiklerini hemen donduruyorlar. Şu anda pek çok kişi üzerine kaydedilmiş yüzlerce yüksek değerli gayrimenkule el koyulmuş, bu kişilerin mal varlıklarına tedbir uygulanmış vaziyette. Tüm bunlar elbette ki, Türk ekonomisine verilen yüzlerce milyar dolarlık zarar ve kayıp karşısında devede kulak.

#8
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Sadece Borsa’daki değer kaybı 180 milyar dolara yakın. Taş gibi sağlam şirketlerimizin değerleri bile tepetaklak aşağı gidiyor ama yine de en azından “cezasızlık” algısı, “yanına kâr kalma” algısı ortadan kalkıyor. AK Parti’nin çatısı altına, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gölgesi altına sığınıp her türlü herzeyi yerim” anlayışı geçerliliğini yitirmeye başlıyor. Hatırlarsanız, Borsa yolsuzluğu patlayıp, bu operasyon başladığı zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu rezaleti anlatarak ilk adımı atan biri var demiştim.

#9
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

Eski bir bakanın oğlu olan bu kişi ertesi gün beni arayıp “Abi, beni deşifre ettin. Nereden öğrendin” diye sormuştu. Ancak şimdi şunu söylemeliyim, aslında 1 değil 3 kişi bu konuyu görüp araştırıp Cumhurbaşkanı’na anlattı. Üçünün de eline, ağzına sağlık. Biz söylesek olmazdı."

#10
Foto - Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?

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