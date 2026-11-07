Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış?
Gazeteci Fatih Altaylı, milyarlık fon vurgunu ve borsa yolsuzluğuna ilişkin kaleme aldığı yazısında operasyonun arka planındaki en çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Altaylı, skandal patlak verdiğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a büyük rezaleti anlatarak düğmeye basan kişinin başlangıçta bilindiğini, ancak gerçekte 3 ismin bu konuyu araştırarak devlete rapor sunduğunu belirtti.