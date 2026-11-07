Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında gündeme gelen tartışmalara, Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı'dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Azad Söz'de Tural Sadıqlı'nın sorularını yanıtlayan Şahmarlı, iki ülke arasındaki gerginliğin nedenlerini değerlendirirken Türkiye'deki fon krizine işaret etti.

"EN BÜYÜK MESELE FON BUHRANI"

Gerginliğin birden fazla nedeni olabileceğini belirten Şahmarlı, İsrail meselesinin de bu nedenler arasında bulunduğunu söyledi.

Ancak asıl dikkat çekmek istediği konunun Türkiye'deki finansal gelişmeler olduğunu ifade eden Şahmarlı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ama en büyük mesele Tural Bey... Türkiye'de en büyük dahilde olan mesele ne meselesi? Fon buhranı."

Şahmarlı, söz konusu fonun devlet fonu olmadığını da özellikle vurguladı.

"ALİYEV'İN BU FONDA BÜYÜK PARALARI BATTI"

Eski Büyükelçi'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'deki finansal yatırımları hakkında ortaya attığı iddia oldu.

Şahmarlı, Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı konuşmada şu sözleri kullandı:

"Əliyevin bu fonda da böyük pulları batırdı və bu pulları tələb edir."

Bu ifadeler Türkçeye, "Aliyev'in bu fonda da büyük paraları battı ve bu paraları talep ediyor" şeklinde aktarılabilir.

"BU GERGİNLİĞİ YARATMAYA NE GEREK VARDI?"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gerginliği sorgulayan Şahmarlı, açıklamasında şu soruları yöneltti:

"Ne lazım idi yani bak bu gerginlik yaratmak? Aslında bu gerginliği ben başa düşürüm ne için?"

Şahmarlı, konuşmasının devamında bu meselenin gerginliğin arkasındaki nedenlerden biri olabileceğini düşündüğünü belirtti.

"TOPLUM GERGİNLİĞİN GERÇEK SEBEBİNİ ANLAMASIN"

Eski Büyükelçi, söz konusu tartışmaların kamuoyuna yansıyan nedenleri ile arka planındaki gelişmelerin farklı olabileceğini öne sürdü.

Şahmarlı'nın açıklamasında dikkat çeken ifadelerden biri de şu oldu:

"Ki cemiyet esas bu gerginliğin sebebini anlamasın."

Bu sözleriyle Şahmarlı, toplumun iki ülke arasındaki gerginliğin asıl nedenini öğrenmesinin engellenmek istendiği yönünde bir değerlendirme yaptı.

İDDİALARIN DOĞRULANMASI GEREKİYOR

Arif Şahmarlı'nın açıklamalarında, İlham Aliyev'in hangi fona yatırım yaptığı, ne kadar para kaybettiği ve söz konusu paranın kimden talep edildiğine ilişkin doğrulanabilir ayrıntılar bulunmuyor.

Dolayısıyla eski Büyükelçi'nin sözleri, şu aşamada bağımsız olarak doğrulanmış mali bilgiler değil, kendisine ait iddialar niteliği taşıyor.

Konuşmanın tam metni videoda...