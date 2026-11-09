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Gündem Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!
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Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!

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Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!

SONAR Araştırma'nın son seçim anketini, anket şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı’nın “38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaşıyorum” sözleriyle köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ‘o veri’nin ne olduğunu kendi analizleriyle birlikte değerlendirdi.

‘Anketlerden ilginç bir parti çıktı’ başlığını atan Selvi, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı: “Kamuoyu araştırmalarında bir süredir dikkatle izlediğim bir veri var. Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda.

Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar.

KARARSIZLAR ARTIŞTA

İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor.

Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda.

PARTİLERİN OY ORANI

SONAR’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığı taktirde partilerin oy oranı ise şöyle: AK Parti yüzde 29.7, YENİ Parti 28.2, İYİ Parti 10.9, DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 4.9, Zafer Partisi yüzde 3.1, Anahtar Parti yüzde 3.1, CHP yüzde 3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, Büyük Birlik Partisi 1.3, TİP yüzde 1.3, diğer yüzde 3.3.

Burada aldatıcı olan bir nokta var. AK Parti birinci parti çıkıyor. İktidar bundan memnun. YENİ Parti ikinci parti çıkıyor. YENİ Parti bundan memnun. Ancak bu sonuç mutlu etmeye yeter ama seçim kazanmaya yetmez. Seçimlerin kazanılması için yüzde 50 artı 1 gerekiyor.

AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor.

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Yorumlar

Aykut şen

2. Turda kullanılan oyların yuzde 51 ini alan secimi kazaniyor mevcut tabloda yeterli
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