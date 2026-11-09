TRT'nin sevilen dizisi yayına saatler kala iptal edildi! Gerekçe: İzmir’deki patlama
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından TRT 1’in yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu akşam ekrana gelmesi planlanan “Evlilik Güzeldir” dizisinin yeni bölümü, yaşanan facia nedeniyle yayınlanmayacak.
Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği “Evlilik Güzeldir” dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü, Aliağa’daki fabrikada yaşanan patlama ve can kayıpları nedeniyle iptal edildi.
TRT 1’in yayın akışında yapılan değişiklikle dizinin yeni bölümü yerine başka bir programın ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.