MEÜ bilimden kalkınmaya Mersin’e değer katıyor

1992 yılında kurularak eğitim hayatına başlayan Mersin Üniversitesi (MEÜ); çeyrek asrı aşan akademik birikimi, dev sağlık yatırımları, devletin kaynaklarını en verimli şekilde kullanan sürdürülebilir projeleri ve Mersin’e kattığı vizyonla Türkiye’nin kalkınmasına güçlü bir destek sunuyor. 50 bine yaklaşan öğrencisi, 5 bini aşkın akademik ve idari personeli ile dev bir bilim yuvası olan MEÜ, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek bölgesel kalkınma ve üretimin lokomotifi konumunda bulunuyor.

Sağlıkta ve Altyapıda Dev Yatırımlar Vatandaşın Hizmetinde

Mersin Üniversitesi, kentin ve bölgenin sağlık yükünü omuzlayan üniversite hastanesinin altyapısını yeni dönemde dev yatırımlarla güçlendirdi. Hastaneye kazandırılan 3 Tesla MR, mamografi, tomografi, PET-CT ve benzeri yeni nesil tıbbi cihazların yanı sıra, 178 ünit kapasiteli Diş Hastanesi’nin hizmet kalitesini artıran dev yatırımlar doğrudan vatandaşın istifadesine sunuldu. Tüm bu önemli atılımlara ek olarak kısa süre içerisinde Üniversite Hastanesi’ne bölgenin en modern Acil Servis binalarından birinin temeli atılacak.

Fiziki altyapı büyümesini aralıksız sürdüren Mersin Üniversitesi, kentin dinamikleriyle de güçlü iş birliklerine imza atıyor. Bu kapsamda, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın 650 milyon TL’lik hibe desteğiyle inşa edilen Denizcilik Fakültesi binası hızla tamamlanarak hizmete alındı. Milli ve manevi değerlerimizin kalesi olacak İlahiyat Fakültesi’nin yeni binası yakın zamanda açılışa hazırlanırken, Eczacılık Fakültesi binasının da temeli atılarak kurumsal büyümede önemli bir adım atıldı. Öte yandan; Kampüs Kafe, Vadi Kafe, Poliklinik Kafe ve Dental Kafe gibi modern sosyal tesis yatırımları hayata geçirilerek öğrencilerin, personelin ve hasta yakınlarının hizmetine açıldı.

Nobel Ödüllü Aziz Sancar ile Geleceğe İlham Veren Başlangıç

Mersin Üniversitesi, küresel vizyonunu ve bilime verdiği en üst düzeydeki değeri, 2026-2027 Akademik Yılı açılışında unutulmaz bir buluşmayla taçlandırdı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersi, Nobel Kimya Ödülü sahibi dünyaca ünlü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından verildi. Sancar’ın bilgi, azim ve vatan sevgisiyle harmanladığı ufuk açıcı dersi, üniversitenin dünya çapında liderler yetiştirme ve evrensel bilime yön verme hedeflerinin en somut adımı oldu. Bu tarihi başlangıç, gençlere sadece akademik bir ilham aşılamakla kalmayıp, Mersin Üniversitesi’nin yarınları inşa eden bilimsel ufkunun sınır tanımadığını da tüm dünyaya kanıtladı.

Bilimsel Başarılarda Tarihi Zirve ve Küresel Tescil

MEÜ, vizyoner yatırımlarını akademik alandaki gurur verici başarılarla da taçlandırdı. Üniversite; YÖK, TÜBİTAK ve TÜBA gibi Türkiye’nin en saygın kurumları tarafından verilen ödüllerde büyük bir ivme yakalayarak bu alanlarda Türkiye’nin “en çok ödül kazanan 6. üniversitesi” olma başarısını gösterdi. Yine bu dönem içerisinde TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde tarihi bir rekor kırılarak (177 Proje) üniversite tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı. Uluslararası arenada da gücünü kanıtlayan kurum, Center for World University Rankings (CWUR) 2026 verilerine göre dünya genelindeki 21 bin 291 yükseköğretim kurumu arasında 1.148’inci sıraya, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 23’üncü sıraya yerleşerek akademik kalitesini tescilledi. Yükseköğretim dünyasının en prestijli derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan “2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması”na (QS Europe Rankings 2026) girerek uluslararası arenadaki yükselişini tescilleyen Mersin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarına göre ise 601–800 bandında yer aldı. Eczacılık, Tıp, İletişim, İnsan ve Toplum, Mühendislik, Fen, Eğitim ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerindeki pek çok bölümün yanı sıra Anamur, Erdemli, Silifke ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki ön lisans programları da ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlar (ECZAKDER, EPDAD, FEDEK, STAR, İLEDAK, MÜDEK, TEPDAD vb.) tarafından akredite edilerek dünya standartlarında eğitim verildiği belgelendi.

Kendi Enerjisini Üreten Yeşil Bir Kampüs

Devletin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ilke edinen Mersin Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında da öncü bir vizyona sahip. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında çok önemli bir yatırıma imza atıldı. Üniversitenin çeşitli noktalarına kurulan güneş enerjisi santralleri (GES) sayesinde kendi enerjisini üreten MEÜ, yıllık 60 milyon TL’lik dev bir tasarruf sağlıyor. Kişi başına düşen karbon ayak izinin en düşük olduğu kampüslerden birisine sahip olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık vizyonuna katkı sunan üniversite, GreenMetric 2026 sıralamasında dünya genelinde 139., Türkiye’de ise 13. sıraya yükselerek doğa dostu kararlılığını tescilledi.

Öğrenci Odaklı, Spor Dostu ve Erişilebilir Kampüs

Üniversite yönetimi, öğrencilerin bütçesini ve refahını her şeyin önünde tutuyor. Üniversite mutfaklarında hazırlanan 4 çeşit sağlıklı ve doyurucu yemek, öğrencilere sadece 30 TL gibi son derece sembolik bir ücretle sunuluyor. Üstelik bu proje ile dört yılda toplamda 170 milyon TL tasarruf da sağlandı. Geniş kampüs alanı içerisinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri aralıksız hizmet verirken, kampüs genelinde yüksek hızlı Wi-Fi 6 altyapısı ücretsiz olarak sağlanıyor. Türkiye’nin en zengin e-kaynağına sahip 5. kütüphanesi olan Merkez Kütüphane, sınav dönemlerinde 7/24 hizmet vererek geç saatlere kadar çalışan öğrencilere ücretsiz çay, çorba ve simit ikramları sunuyor. Kampüsün fiziki donanımı ve spora verilen büyük önem ise YÖK tarafından verilen “Spor Dostu Kampüs Ödülü” ile taçlandırıldı. Ayrıca “Erişilebilir Üniversite” vizyonuyla engelli öğrenciler için hayata geçirilen yatırımlar sayesinde üniversite, YÖK’ten aldığı ödül sayısıyla Türkiye dördüncüsü oldu. Milli ve manevi değerlere büyük hassasiyet gösteren üniversite, aziz şehitlerimizin çocuklarına tüm sosyal ve sportif tesislerini (yemekhane, konukevi, spor salonları, havuz vb.) tamamen ücretsiz hale getirdi.

Öğrenci Dostu Şehir: Mersin

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) 2026 verilerine göre Türkiye’nin “En Öğrenci Dostu 2. Şehri” seçilen Mersin, sadece tarihi ve turistik güzellikleriyle değil, öğrencilere sunduğu güvenli yaşam alanlarıyla da tam bir marka şehir konumunda. Şehir genelindeki 10 adet KYK yurdu sayesinde barınma sorunu yaşanmazken; Çukurova Uluslararası Havalimanı, yüksek hızlı tren projeleri, şehirler arası otobüs seferleriyle Mersin, ulaşımın ve lojistiğin de kalbi olmaya devam ediyor.

Rektör Yaşar: Mersin Üniversitesi milli kalkınmanın itici gücü

Mersin Üniversitesi’nin dev yatırımları ve kente kattığı vizyon üzerine değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, şunları kaydetti: “Mersin Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda sadece bugünü değil, ülkemizin yarınlarını da inşa edecek gençlerimizi yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bizler Üniversitemizi; marka şehrimiz Mersin’in potansiyelini küresel çapta bir değere dönüştüren, milli kalkınmamızın itici gücü ve ürettiği faydayı doğrudan milletinin kullanımına sunan bir bilim merkezi olarak görüyoruz. Hastanelerimize kazandırdığımız son teknoloji cihazlar, Denizcilik Fakültemiz, İlahiyat ve Eczacılık fakültelerimiz, kendi enerjisini üreterek yılda 60 milyon TL tasarruf eden kampüs altyapımız; devletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en yüksek toplumsal faydaya dönüştürme irademizin bir sonucudur. Gençlerimize sadece 30 TL’ye sunduğumuz yemek ve ücretsiz ulaşım imkânları ise devletimizin şefkat elinin kampüsümüzdeki yansımasıdır. Kurumsal olarak elde ettiğimiz tarihi TÜBİTAK rekorları ve uluslararası başarılar bir varış noktası değil; şanlı bayrağımızı bilimde, sağlıkta ve teknolojide daha da yukarılara taşıyacağımız yeni bir başlangıçtır. Ülkemizin gücünden ve şehrimiz Mersin’den aldığımız ilhamla durmadan çalışacak; milletimize ve gençlerimize hizmet yolunda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”