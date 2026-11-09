Doğaya yatırım kente nefes

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kentte sürdürülen “yeşil seferberlik” kapsamında, Ordu’nun yeşil alan miktarı yüzde 254,26 artarak 2 milyon 834 bin 46 metrekareye ulaştı. 2019 yılında 800 bin metrekare olan yeşil alan miktarına, hayata geçirilen projelerle 2 milyon 34 bin 46 metrekare ilave edildi. Bu süreçte 176 bin 67 ağaç ve bitkinin yanı sıra 6 milyon 554 bin 998 yazlık ve kışlık çiçek dikildi. Böylece farklı türlerde toplam 6 milyon 731 bin 65 bitki toprakla buluşturuldu.

ORDU’YA 2 MİLYON 34 BİN 46 METREKARE YENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların artırılmasının yanı sıra mesire alanları, yürüyüş yolları ile cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde gerçekleştirilen ağaç ve çiçek dikimlerinin yanında yeni yeşil alan projeleriyle kentin yeşil dokusu güçlendiriliyor. Yedi yıllık süreçte 2 milyon 34 bin 46 metrekare yeni yeşil alan kazandırılmasıyla Ordu’nun toplam yeşil alan miktarı 2 milyon 834 bin 46 metrekareye çıkarıldı. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “kıyılar halkındır” ilkesi doğrultusunda, çevreye duyarlı ve halk odaklı bir yaklaşımla çok sayıda park ve mesire alanı hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

DOĞA KORUNDU, KENTE PARK VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI KAZANDIRILDI

Bu kapsamda Altınordu sahilindeki gökdelenler yıkılarak alan sosyal tesise dönüştürüldü ve halkın kullanımına açıldı. Yine Altınordu’da toplu konut yapılması planlanan Durugöl arazisi, Başkan Güler’in kararlı duruşuyla hiçbir bedel ödenmeden Tabiat Parkı’na dönüştürüldü. Ranta değil halka açılan alan, vatandaşların nefes alabildiği yeni bir yaşam alanı haline geldi.

2019 öncesinde bakımsız durumda olan Melet Irmağı kıyıları da “Büyük Melet Projesi” kapsamında etap etap yürütülen çalışmalarla sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu’da Erguvan Park, Ihlamur Vadisi, Cumhuriyet Engelsizler Parkı, Tayfun Gürsoy Parkı, Kökenli Parkı ve Yoroz Seyir Tepesi; Gülyalı’da Kordon Park; Fatsa’da Fatsa Adası, Fatsa Bolaman Park, Fatsa Yalıköy Parkları ve Fatsa Gaga Gölü Tabiat Parkı; Ünye’de ise Çamlık vatandaşların hizmetine sunuldu.

Birçok ilçede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni yeşil alanları kente kazandırmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Ordu’da hem doğanın korunmasına hem de vatandaşların sosyal yaşam alanlarına erişimine yönelik yatırımlar hayata geçiriliyor.

Güler: Kurul Kalesi’ni UNESCO’ya taşımak istiyoruz

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden Kurul Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kurul Kalesi’nin tarihi zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirten Güler, alanın UNESCO Dünya Mirası statüsüne kavuşması için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Güler, kalenin Ordu’nun önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, bu değeri dünya ölçeğinde tanıtmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istediklerini söyledi. Başlatılan çalışmaların, Kurul Kalesi’nin Ordu turizmine katkısını artırması ve kentin uluslararası tanıtımını güçlendirmesi bekleniyor.

Ordu’da ulaşımın rekoru 2 bin 860 kilometre

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 2 bin 860 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturarak ulaşım yatırımlarında rekora imza attı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, kent genelinde ulaşım altyapısı yenileniyor.

Mahalle ve grup yolları başta olmak üzere yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunlarına yönelik yatırımlar hayata geçirilirken, il genelindeki yol ağı kapsamlı çalışmalarla güçlendiriliyor.

Coğrafi koşulları nedeniyle yol yapımının büyük emek ve maliyet gerektirdiği Ordu’da belediye ekipleri, sıcak asfalt, emülsiyon asfalt ve beton yol uygulamalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar uzanan yatırımlar sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken vatandaşların günlük yaşamı da kolaylaşıyor. 2019 yılından bu yana tamamlanan 2 bin 860 kilometrelik yol yapım ve yenileme çalışmasıyla Ordu’nun ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ulaşım konforunu artırmak ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla yatırımlarını sürdürecek.

Sırrıpaşa Caddesi’nin çehresi değişti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği Sırrıpaşa Caddesi, yenilenen görünümüyle kentin cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Altınordu ilçesinde, halk arasında Fidangör olarak bilinen caddede yürütülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern şehircilik anlayışıyla gerçekleştirilen proje kapsamında caddenin altyapısı baştan sona yenilenirken 98 binanın dış cephesi iyileştirildi, zemine doğal taş döşendi. Yapılan düzenlemelerle caddenin silueti değiştirilerek daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Sağlam altyapısı ve yenilenen görünümüyle Ordu’nun açık AVM’sine dönüşen Sırrıpaşa Caddesi, kenti ziyaret edenlerin de ilk durakları arasında yer alıyor. Cadde esnafı, mahalle sakinleri ve vatandaşlar, yapılan çalışmaların bölgeye cazibe kattığını ve hareketliliği artırdığını belirterek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Göndeliç’e dev kayak merkezi

Ordu’nun kış turizminde marka kent olma hedefi doğrultusunda Göndeliç Dağı, 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde planlanan projeyle bölgede dev bir kış turizmi merkezi kurulacak. Çambaşı Kayak Merkezi’nde otel, bungalov, pist ve sosyal tesis yatırımlarıyla turizm altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu vizyonu Göndeliç Dağı’na taşıyor. 4 bin hektarlık alanda etaplar halinde hayata geçirilmesi planlanan projede 120 kilometrelik 30 kayak pisti, 9 mekanik tesis ve doğal yaşam alanları yer alacak. Günlük 70 bin kişi kapasitesine sahip olması öngörülen merkezde, 30 otelde toplam 28 bin 954 yatak ve 3 bin 500 kişilik istihdam hedefleniyor. Projenin, kentin turizm potansiyelini ve ekonomisini güçlendirmesi bekleniyor.

Millet Düzü’nde çalışmalar sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen Millet Düzü Projesi’nde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan alan, ticaret birimleri, yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesiyle yeniden şekilleniyor.

241 araçlık otopark yapılacak

Toplam 5 bin 700 metrekarelik alanda hayata geçirilen proje; bir restoran binası, 43 dükkân, 14 ofis ve iki katlı, 241 araç kapasiteli yeraltı otoparkını kapsıyor. Otoparkın A, B ve C bloklarında kaba inşaat çalışmaları tamamlanırken A ve B bloklarda son kat imalatları sürüyor. D blokta ise kazı çalışmalarına başlandı.

Çevredeki tarihi yapılarla uyumlu tasarlanan projenin tamamlanmasıyla ticaret alanları ve otoparkın yanı sıra vatandaşların yürüyebileceği, dinlenebileceği ve sosyal zaman geçirebileceği geniş bir meydan oluşturulacak. Millet Düzü, kent yaşamına katkı sunan yeni bir merkez olacak.

Kütüphanelerin gözdesi gençler

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kirazlimanı Gençlik Kütüphanesi ile Ulu Camii Halk Kütüphanesi, açıldıkları günden bu yana toplam 207 bin 382 kişiye kitap okuma ve ders çalışma imkânı sundu. Başkan Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen Kirazlimanı Yaşam Merkezi’ndeki Gençlik Kütüphanesi, 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet veriyor. Kitap okuma salonları, bireysel ve grup çalışma alanları, bilgisayarlar, kurs salonları ve gençlik kafeteryası bulunan kütüphane, bugüne kadar 41 bin 532 kişiyi ağırladı. Altınordu Bahçelievler Mahallesi’ndeki 430 metrekarelik Ulu Camii Halk Kütüphanesi ise grup ve bireysel çalışma alanları, internet erişimi, kitaplıkları, kafesi, terası ve bahçesiyle hizmet sunuyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği kütüphane, açıldığı günden bu yana 165 bin 850 kişiye ev sahipliği yaptı.