  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol fiyatlarını düşürmek için çırpındıkça çırpınıyor! Trump dünyanın aklıyla alay etti Hedef tam isabetle vuruldu: Gök vatanda otonom atış Umran Dergisi’nin Kasım sayısı Cevat Özkaya’ya ithaf edildi: ‘Bir Ömür, Bir Mücadele, Bir Emanet’ Utandıran rezalet! Gazze'de binlerce çadır sular altında kaldı FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın! İBB’den sıfır fiyatına kiralık araç: Bunun adı milleti soymak değil de nedir? Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor! Fatma Betül için, ‘ifadeye gidip çayını kahvesini içecek’ demişti: Özel kahve içmeye ne zaman gidecek? İşte lider işte adalet Batı'nın Küresel Değişimi: Avrupa’daki İflas ve Amerikan Siyasetinde "Müslüman Aktörler" Devrimi
Gündem Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor
Gündem

Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Mardin’de turist zannettiği akademisyenle İngilizce konuşmaya çalışan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından akademisyen, Enes isimli çocuğu bulmak için çağrıda bulunduğu bir video paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyeni Hazar Faruk Güven, Kızıltepe Ulu Camii ziyareti sırasında kendisini turist zanneden çocuklarla arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve 4 milyondan fazla izlenme aldı.

Enes isimli çocuğu bulmak için harekete geçen Hazar Faruk Güven yeni bir video ile çağrı yaptı.

Mardin’in gastronomi hazinesi 38 lezzet noktası’nda keşfediliyor! Kaburga dolmasından Süryani çöreğine yöresel tatların hikâyesi
Mardin’in gastronomi hazinesi 38 lezzet noktası’nda keşfediliyor! Kaburga dolmasından Süryani çöreğine yöresel tatların hikâyesi

Kültür - Sanat

Mardin’in gastronomi hazinesi 38 lezzet noktası’nda keşfediliyor! Kaburga dolmasından Süryani çöreğine yöresel tatların hikâyesi

Mardin'de şiddetli rüzgar felaketi
Mardin'de şiddetli rüzgar felaketi

Gündem

Mardin'de şiddetli rüzgar felaketi

Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Yerel

Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Mardin'de korkutan hortum
Mardin'de korkutan hortum

Yerel

Mardin'de korkutan hortum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23