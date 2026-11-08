Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor
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Mardin’de turist zannettiği akademisyenle İngilizce konuşmaya çalışan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından akademisyen, Enes isimli çocuğu bulmak için çağrıda bulunduğu bir video paylaştı.
Mardin Artuklu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyeni Hazar Faruk Güven, Kızıltepe Ulu Camii ziyareti sırasında kendisini turist zanneden çocuklarla arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve 4 milyondan fazla izlenme aldı.
Enes isimli çocuğu bulmak için harekete geçen Hazar Faruk Güven yeni bir video ile çağrı yaptı.
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