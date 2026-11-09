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Gündem Diyarbakır’da çirkin provokasyon! Galatasaray formalarını yere serip ateşe verdiler!
Gündem

Diyarbakır’da çirkin provokasyon! Galatasaray formalarını yere serip ateşe verdiler!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır'da sokak ortasında sarı-kırmızı formaların yere serilerek üzerlerine basılması ve ardından ateşe verilmesi büyük tepki çekti. Provokatif eyleme katılan şahısların üzerinde Türk bayrağı bulunan formaları ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'daki karşılaşma öncesi provokatif söylemlerle ortamı geren vandallar, kaybedilen müsabaka sonrası hazımsızlıktan kudurdu. Diyarbakır'da sporun birleştirici ruhunu ve dostluk iklimini hedef alan çirkin bir provokasyon yaşandı. Kendini bilmez provokatif bir grup, Türk futbolunun köklü kulüplerinden lig lideri Galatasaray’ın formalarını sokak ortasına sererek ahlaksız bir eyleme imza attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları ve tepkileri arasında, formaların üzerinden geçiş yapıldığı anlar kameralara yansıdı.

Saygısızlık bununla da sınırlı kalmadı. Çevreden gelen haklı tepkilere aldırmayan provokatörler, yerdeki sarı-kırmızı formaları benzin veya benzeri maddelerle ateşe vererek yaktı. Futbol sahalarındaki rekabeti sokaklarda vandallığa ve düşmanlığa çevirmek isteyen bu karanlık zihniyete, toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı.

Milletimizin huzurunu ve sporun kardeşlik bağlarını zedelemeyi amaçlayan bu tür eylemlerin arkasındaki karanlık odaklar bilinmektedir. Dostluk ve barış içinde yaşanması gereken spor ortamını bu tarz olaylarla kirletmeye kalkanlara karşı aklıselim sahibi vatandaşlarımız gereken cevabı her zaman vermektedir.

Formalardaki Türk Bayrağı detayı...

Yere serilen ve ayaklar altına alınan formalarda Türk bayrağının da yer aldığı görülmesi, vatandaşların öfkesini katbekat artırdı.

 

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Yorumlar

Yunus

Olayı gs başlattı, onu da yazsanıza, durup dururken sarı poşet paylaşmanın alemi ne? Yapılanlar tabi ki tasvip edilemez ama olayın başlangıcı rams park
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