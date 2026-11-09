Diyarbakır’da çirkin provokasyon! Galatasaray formalarını yere serip ateşe verdiler!

İstanbul'daki karşılaşma öncesi provokatif söylemlerle ortamı geren vandallar, kaybedilen müsabaka sonrası hazımsızlıktan kudurdu. Diyarbakır'da sporun birleştirici ruhunu ve dostluk iklimini hedef alan çirkin bir provokasyon yaşandı. Kendini bilmez provokatif bir grup, Türk futbolunun köklü kulüplerinden lig lideri Galatasaray’ın formalarını sokak ortasına sererek ahlaksız bir eyleme imza attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları ve tepkileri arasında, formaların üzerinden geçiş yapıldığı anlar kameralara yansıdı.

Saygısızlık bununla da sınırlı kalmadı. Çevreden gelen haklı tepkilere aldırmayan provokatörler, yerdeki sarı-kırmızı formaları benzin veya benzeri maddelerle ateşe vererek yaktı. Futbol sahalarındaki rekabeti sokaklarda vandallığa ve düşmanlığa çevirmek isteyen bu karanlık zihniyete, toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı.

Milletimizin huzurunu ve sporun kardeşlik bağlarını zedelemeyi amaçlayan bu tür eylemlerin arkasındaki karanlık odaklar bilinmektedir. Dostluk ve barış içinde yaşanması gereken spor ortamını bu tarz olaylarla kirletmeye kalkanlara karşı aklıselim sahibi vatandaşlarımız gereken cevabı her zaman vermektedir.

Formalardaki Türk Bayrağı detayı...

Yere serilen ve ayaklar altına alınan formalarda Türk bayrağının da yer aldığı görülmesi, vatandaşların öfkesini katbekat artırdı.