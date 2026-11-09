Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Kimseyi koruyup kollamıyoruz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon vurgununa ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında 26 Ekim'de SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu, savcılığın daha sonra ifadeye çağırdığını belirterek, “Kimseyi koruyup kollamıyoruz” dedi.
Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu. Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 'korunup kollandığı' iddiaları üzerine Bakan Gürlek, yürütülen sürece ilişkin bilgi verdi, kimseye özel olarak bir koruma kollama yapılmadığının altını çizdi.
BİLGİ EKSİKLİĞİNİZ VAR
Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim'de SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra savcılık ifadeye çağrıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verildi. Özel olarak koruma, kollama yok. Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin.”