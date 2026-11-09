Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Kimseyi koruyup kollamıyoruz

Bakan Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu. Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 'korunup kollandığı' iddiaları üzerine Bakan Gürlek, yürütülen sürece ilişkin bilgi verdi, kimseye özel olarak bir koruma kollama yapılmadığının altını çizdi.

BİLGİ EKSİKLİĞİNİZ VAR

Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim'de SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra savcılık ifadeye çağrıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verildi. Özel olarak koruma, kollama yok. Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin.”