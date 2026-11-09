İzmir'deki fabrika patlamasında vefat sayısı 17'ye yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada bilanço bir kez daha ağırlaştı.

VEFAT EDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, durumu ağır olan işçilerden birinin daha hayatını kaybettiğini, can kaybının 17'ye yükseldiğini belirtti.

Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."