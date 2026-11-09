İşgalciler zıvanadan çıktı: Toprak hırsızları Filistinlilerin tarlasını çaldı!

Yaşanan rezaleti görüntüleyerek yayınlayan ise eski İsrail ordu mensubu, İsrailli insan hakları örgütü Breaking the Silence (Sessizliği Bozmak) kuruluşunun İcra Direktörü Nadav Weiman oldu. Nadav Weiman, X hesabından yayınladığı toprak hırsızlığına;

“Tam şu anda oluyor, yerleşimciler Hebron Dağı'nın güneyinde Filistinlilere ait özel bir arazi parçasını sürüyor. Bölge üzerinde herkesi kapsayan kapalı askeri alan emri var, Filistinli arazi sahibi girişi koordine etmesi gerekiyor ve İsrail ordusu ona 07.10'dan beri izin vermiyor. Aynı İsrail ordusu şu anda araziyi süren yerleşimciler üzerinde bu emri uygulamıyor. Tabii ki yerleşimciler kanunun üstündeler” şeklinde yorum yazdı.