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Dünya İşgalciler zıvanadan çıktı: Toprak hırsızları Filistinlilerin tarlasını çaldı!
Dünya

İşgalciler zıvanadan çıktı: Toprak hırsızları Filistinlilerin tarlasını çaldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yerleşimci denilen Yahudi toprak hırsızları, siyonist yönetimin desteğiyle artık iyice gemi azıya aldı. Yahudi toprak hırsızları, El Halil’in kırsal kesiminde Filistinlilere ait bir tarlaya traktörle girerek göz göre göre sürmeye başladı.

Yaşanan rezaleti görüntüleyerek yayınlayan ise eski İsrail ordu mensubu, İsrailli insan hakları örgütü Breaking the Silence (Sessizliği Bozmak) kuruluşunun İcra Direktörü Nadav Weiman oldu. Nadav Weiman, X hesabından yayınladığı toprak hırsızlığına;

“Tam şu anda oluyor, yerleşimciler Hebron Dağı'nın güneyinde Filistinlilere ait özel bir arazi parçasını sürüyor. Bölge üzerinde herkesi kapsayan kapalı askeri alan emri var, Filistinli arazi sahibi girişi koordine etmesi gerekiyor ve İsrail ordusu ona 07.10'dan beri izin vermiyor. Aynı İsrail ordusu şu anda araziyi süren yerleşimciler üzerinde bu emri uygulamıyor. Tabii ki yerleşimciler kanunun üstündeler” şeklinde yorum yazdı.

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Yorumlar

Abdullah

Adam boş arsayı değerlendirmiş, bunda ne kötülük var? Biz yeni kanun çıkarmadık mı boş tarlaları devlet kiraya verecek diye?

KASIM

@Abdullah Boş dediğin arazinin Sahibi Filistinli, terör devleti olan israil ona izin vermiyor; haydut yerleşimcinin kullanımına tahsis ediyor. Haberi tekrar oku; öyle yorum yap.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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