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Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Selanik’in 9 Kasım 1912’de Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasının yıl dönümünde Yunanistan’a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Selanik’teki Osmanlı tapularının, vakıf taşınmazlarının ve tarihî arşivlerin akıbetinin açıklanmasını isteyen Yazıcı, Osmanlı vakıf mirasının uluslararası hukuk çerçevesinde araştırılması gerektiğini söyledi. Yunanistan’ın son dönemde artan Türkiye karşıtı politikalarını ve Batı Trakya Türklerinin yaşadığı sorunları da gündeme getiren Yazıcı, “Selanik’i unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

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Foto - Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

medeniyetinin Balkanlar’daki en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Yazıcı, şehrin tarihî önemine dikkat çekti. Osmanlı döneminde limanı, ticareti, camileri, medreseleri, imaretleri, hanları, hamamları ve vakıflarıyla büyük bir medeniyet merkezi hâline gelen Selanik’in Türk tarihi açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu şehirde doğduğunu hatırlattı. Yazıcı, Selanik’in Türk milletinin tarihî hafızasındaki yerini şu sözlerle ifade etti: “Selanik Türk’tür! Bu sözümüz, tarihî ve kültürel aidiyetimizin ifadesidir. Bugünkü sınırların varlığı, Selanik’in Osmanlı geçmişini ve Türk milletinin hafızasındaki yerini ortadan kaldırmaz. Selanik yalnızca bir şehir değil, Balkanlar’daki medeniyet tarihimizin önemli merkezlerinden biridir.”

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Foto - Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

Yunanistan’a tarihî bir hatırlatmada bulunan Yazıcı, Sultan Abdülhamid Han döneminde yaşanan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na da değindi. Osmanlı ordusunun Tesalya cephesinde kazandığı askerî başarıları hatırlatan Yazıcı, dönemin büyük devletlerinin müdahalesiyle savaşın siyasi sonuçlarının farklı bir zeminde şekillendiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Atina yönetimi tarihini iyi okumalıdır. 1897, Sultan Abdülhamid Han döneminde Osmanlı ordusunun askerî gücünü ortaya koyduğu önemli bir tarihî dönüm noktasıdır. Türk milleti tarihini de ecdadını da unutmaz. Geçmişin gerçeklerini yok sayarak bugünün siyasi hesaplarını şekillendirmeye çalışanlar tarih karşısında yanılır.”

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Foto - Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

Selanik’in 1912 yılında el değiştirmesinin ardından Osmanlı Devleti’ne ait taşınmazların, vakıf mallarının ve arşiv belgelerinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Yazıcı, Yunanistan makamlarına bir dizi soru yöneltti. Osmanlı döneminde Selanik’te kurulan vakıfların taşınmazlarının bugün kimin mülkiyetinde olduğunu soran Yazıcı, tapu ve kadastro kayıtlarının hangi arşivlerde muhafaza edildiğinin açıklanmasını istedi. Müslüman Türk vakıflarına ait taşınmazların bugünkü hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, kamulaştırılan, devredilen veya farklı amaçlarla kullanılan vakıf mallarının envanterinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

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Foto - Turgay Yazıcı'dan Atina'ya çağrı: Selanik'in Osmanlı tapuları nerede? Vakıf Mirasının hesabını verin

Yunanistan’da son dönemde Türkiye karşıtı siyasi söylemlerin, askerî iş birliklerinin ve Türkiye’yi hedef alan bölgesel girişimlerin artmasına da tepki gösteren Yazıcı, Atina yönetiminin başka ülkelerin siyasi hesaplarına alet olmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgesel hak ve menfaatlerini görmezden gelen yaklaşımların iki ülke arasındaki güven ortamına zarar verdiğini belirten Yazıcı, “Türkiye, kimsenin tehditleriyle hareket edecek bir ülke değildir. Biz kavga değil, hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri istiyoruz. Ancak Türkiye’nin tarihî haklarını ve millî menfaatlerini savunmasından da kimse rahatsızlık duymamalıdır” ifadelerini kullandı. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIDI Yazıcı, açıklamasında Batı Trakya Türk azınlığının yaşadığı sorunlara da geniş yer verdi. Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık haklarının korunması gerektiğini belirten Yazıcı; Türk kimliğinin tanınması, seçilmiş müftüler meselesi, azınlık eğitimi ve Türk okullarının kapatılması gibi konuların çözüme kavuşturulmasını istedi. Öğrenci sayısı gerekçesiyle faaliyetlerine son verilen azınlık okullarının Batı Trakya Türklerinin eğitim hayatında önemli bir sorun oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, Yunanistan’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, “Batı Trakya Türklerinin kimliğine, diline, eğitimine ve dinî kurumlarına saygı gösterilmelidir. Bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan Türk azınlığın haklı talepleri görmezden gelinmemelidir. Batı Trakya Türkleri yalnız değildir” dedi. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak Selanik’teki Osmanlı vakıf mirasının bilimsel ve hukuki araştırmaya tabi tutulmasını istediklerini belirten Yazıcı, uluslararası hukuk yollarının da gündeme alınması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda Osmanlı tapu, kadastro ve vakfiye kayıtlarının incelenmesi, Yunanistan’daki ilgili kurumlara resmî belge taleplerinin iletilmesi ve hukuken hak sahibi olduğu belirlenen vakıfların haklarının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Yazıcı, Yunanistan’daki yetkili mahkemelerde iade, tazminat ve mülkiyet hakkına ilişkin başvuru imkânlarının değerlendirilmesini, şartları oluştuğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil uluslararası yargı yollarının kullanılmasını önerdi. Uluslararası Adalet Divanı seçeneğinin de iki devletin rızası veya uygulanabilir bir antlaşma hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamasının son bölümünde Selanik’in Türk milletinin tarihî hafızasındaki yerinin hiçbir zaman silinmeyeceğini vurgulayan Turgay Yazıcı, dikkat çeken ifadeler kullandı. “Biz Selanik’i unutmadık. Bir gün yeniden o topraklara gidecek, ecdadımızın izlerini taşıyan sokaklarda yürüyecek, Osmanlı’nın bıraktığı eserleri ziyaret edecek ve tarihî mirasımızı gelecek nesillere anlatacağız. Bizim mücadelemiz tarihî hafızayı yaşatma, vakıf mirasını koruma ve hukuken mevcut hakların takip edilmesi mücadelesidir.” Yazıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “9 Kasım 1912’de Selanik’in yönetimi değişti. Fakat Selanik’in Türk tarihindeki yeri değişmedi. Bir şehrin sınırlarını değiştirebilirsiniz; ancak tarihini, hafızasını ve mirasını silemezsiniz!”

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