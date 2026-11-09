Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek teknolojide ETÜ dönemi

Üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Uzmanlaşan Üniversiteler” programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’ni (ETÜ) “Eklemeli İmalat” alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçti.

Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler gerçekleştiren ETÜ, On İkinci Kalkınma Planı hedefleri ve TÜBİTAK yetkinlik analizleri doğrultusunda YÖK tarafından “Eklemeli İmalat” alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı almaya layık görüldü.

Değer Katan Projeler

Eklemeli imalat alanındaki çalışmaların temelini on yılı aşkın bir süre önce atan ETÜ, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Fatih Yıldız’ın liderliğinde; Prof. Dr. Onur Çomaklı, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Merve Gizem Özden, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Murat, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Tekdir, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yazıcı ve Öğr. Gör. Dr. Kerem Turalıoğlu’nun görev aldığı araştırma gruplarıyla hem sektörel hem de toplumsal fayda sağlayan çalışmalar yürüttü. Savunma sanayi kuruluşlarının da paydaşı olduğu projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ETÜ, özellikle “Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu” başlıklı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi ve medikal alanda kişiye özel implant tasarımlarıyla önemli başarılara imza attı.

Uzmanlaşma Vizyonu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ’nün eklemeli imalat alanındaki bilgi birikimi ve yürüttüğü projelerle savunmadan sağlığa pek çok sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini ifade ederek: “Üniversitemizin YÖK tarafından ‘Uzmanlaşan Üniversite’ olarak seçilmesi, yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi için değil, Türkiye genelinde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimi açısından stratejik bir adımdır. Bu sayede hem savunma sanayi hem de sağlık gibi kritik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri üretme kapasitemiz daha da güçlenecek. Ayrıca bu karar, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırarak araştırma ekosisteminde daha etkin bir aktör haline gelmesine imkân sağlayacaktır. Amacımız, yetiştirdiğimiz bilim insanları ve yürüttüğümüz projelerle yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olmaktır. Bu vesileyle, üniversitemize bu unvanın kazandırılmasında emeği geçen tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından açıklanan üniversiteler arası madalya sıralamasında üst üste ikinci kez Türkiye birincisi oldu. 22 branşta 220 sporcuyla mücadele eden ETÜ, 40 altın, 18 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 81 madalya kazandı. Geçen sezon 76 madalya elde eden üniversite, bu yıl sporcu ve madalya sayısını artırarak başarısını sürdürdü. TÜSF’nin 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen Ödül ve Tanıtım Gecesi’nde ETÜ’ye şampiyonluk plaketi, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’a takdim edildi. Çakmak, “Üst üste ikinci kez Türkiye birinciliğine ulaşmamız, istikrarlı çalışmamızın ve ortak hedef etrafında kenetlenmemizin sonucudur. Kazanılan 81 madalya, öğrencilerimizin azmini ve mücadele ruhunu ortaya koyuyor. Sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Erzurum’a Avrupa’dan büyük organizasyon

Erzurum, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) paydaşları arasında yer aldığı iş birliği süreci sonucunda 2028 Avrupa Üniversiteleri Kış Oyunları’na ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından alınan kararla şehir, uluslararası üniversite sporlarının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonunda yürütülen adaylık sürecine ETÜ, kurumsal kapasitesi ve mevcut altyapısıyla katkı sundu. Atatürk Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen süreçte, ETÜ’nün spor faaliyetleri ve 2026 TÜSF Kış Oyunları’nda elde ettiği başarılar da etkili oldu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kazanımın yalnızca bir organizasyon hakkı olmadığını belirterek, “Bu başarı, üniversitelerin spor, eğitim ve şehir gelişimi ekseninde oluşturduğu ortak değerin bir yansımasıdır” dedi.

Eğitimde kaliteye 5 yıllık onay

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen ara değerlendirme sonucunda 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversitenin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında yürüttüğü çalışmalar, değerlendirme sürecinin ardından tam akreditasyonla taçlandırıldı.

Önemli Bir Eşiği Aştı

YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde üniversitelerin kalite güvencesi ve yönetim sistemleri ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. ETÜ’de yürütülen değerlendirme sürecinde de kalite mekanizmaları, akademik faaliyetler, araştırma kapasitesi, yönetişim süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları kapsamlı şekilde incelendi.

YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretinde üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile iç ve dış paydaşlarla görüşmeler yapılarak kurumsal işleyiş ve kalite uygulamaları yerinde değerlendirildi.

Daha önce 22 Nisan 2024-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında iki yıl süreyle akredite edilen ETÜ, ara değerlendirme sürecinde kalite güvencesi alanındaki gelişimini ortaya koydu. Yapılan değerlendirme sonucunda üniversitenin 7 Temmuz 2029 tarihine kadar 5 yıl süreyle tam akredite edilmesine karar verildi.

Akademik Başarısı

Beş yıllık tam akreditasyon kararını değerlendiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren kalite odaklı gelişim anlayışını benimsediklerini belirten Çakmak, “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

YÖKAK değerlendirmesinin üniversitenin güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını ortaya koyması bakımından önemli katkı sağladığını ifade eden Çakmak, “5 yıllık tam akreditasyon kararı, kalite güvencesi sistemimizin ve bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmaların önemli bir çıktısıdır. Bu sonucu, yalnızca bir akreditasyon sürecinin kazanımı olarak değil, üniversitemizde kalite kültürünün bütün süreçlere yerleştirilmesi yönündeki çalışmalarımızın bir karşılığı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Güçlü Gelecek

Elde edilen başarının akademik ve idari personel, öğrenciler ve üniversitenin tüm paydaşlarının katkısıyla gerçekleştiğini vurgulayan Çakmak, ETÜ’nün önümüzdeki dönemde de kalite standartlarını geliştirmeye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini artırmaya ve topluma katkı sağlayan çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

SHGM sınavlarına ev sahipliği yapacak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Sivil Havacılık e-Sınav Merkezi olarak yetkilendirildi.

Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM) koordinatörlüğünde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan merkez, SHGM tarafından düzenlenen elektronik sınavlara ev sahipliği yapacak.

Sivil Havacılık Yetkisi

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen ve adayların bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sınavların uygulanacağı merkezle birlikte Erzurum ve çevresindeki adaylara bölgesel erişim imkânı sunulması hedefleniyor. Sınavlar, SHGM tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yetkilendirmenin üniversitenin bölgesel hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Sivil havacılık alanında ihtiyaç duyulan sınavların Erzurum’da gerçekleştirilebilmesi önemli bir kazanım. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısını farklı alanlarda değerlendirerek bölgemize katkı sunmayı sürdürüyoruz. Merkezin, bölgedeki adayların sınavlara erişimini kolaylaştıracağına inanıyorum” diye konuştu.

Uluslararası sıralamada ilk adımını attı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk başvurusunda dünyada 1601-1800 bandında, Türkiye’de ise 124 üniversite arasında 46’ncı sırada yer aldı. Bu yıl 118 ülke ve bölgeden 3 bin 146 üniversitenin başvurduğu sıralamada 2 bin 297 üniversite değerlendirildi. Öğretim, araştırma, sanayi ve uluslararası görünüm gibi beş ana başlıkta 17 performans göstergesine göre hazırlanan sıralamada ilk kez yer alan ETÜ, uluslararası görünürlüğünü artırma yolunda önemli bir sonuç elde etti. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilk başvuruda sıralamaya girmelerinin gurur verici olduğunu belirterek emeği geçen akademisyenlere, personele ve öğrencilere teşekkür etti.