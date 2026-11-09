  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Oyunlara karşı dikkatli olmalıyız Antalya'da aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var! İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 Zirvesi başladı Sayıştay İBB'deki skandalı ortaya çıkardı! Ölen 6 bin 146 kişinin İstanbulkartı kullanılmış Sarıgül’ün eski korumasından skandal ek ifade… E. ile ilişki yaşa sizi izlemek istiyorum! Başkan Erdoğan, küresel liderliğini sergiledi! Devlet aklı ağır bastı, Karabağ ruhu kazandı 5 ayrı faili meçhul dosyada 24 kişi hakkında işlem yapıldı! Yıllar sonra gelen gelişme
Gündem HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...
Gündem

HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ tesislerinde 10 canımızın yittiği, 15 işçimizin de yaralandığı korkunç faciaya ilişkin HABAŞ yönetiminden ilk resmi açıklama geldi. Şirketten yapılan bilgilendirmede, katliam gibi kazanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen "planlı bakım çalışmaları" esnasında meydana geldiği iddia edilerek, kazanın kesin nedenlerinin tespiti için resmi kurumlarla koordineli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ), şu ana kadar 10 kişinin can verdiği Aliağa'daki tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldiğini belirtti. İzmir Valisi Elban da olaya ilişkin "Düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Patlamada şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Enkazda hala kalanların olduğu öğrenildi. HABAŞ'tan da faciaya ilişkin açıklama geldi.

"PATLAMA PLANLI BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

 

"DÜŞEN MALZEMELER DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPIYOR"

Öte yandan; olayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar
İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

Dünya

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama
İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

Gündem

İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor
İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

Gündem

İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor

İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi
İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi

Gündem

İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23