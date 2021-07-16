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Dövizli askerlik kaç para? Dövizle askerlik şartları 2021, dövizli askerlik Almanya 2021

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Osmanlı saray mutfağının bilinen ve sevilen lezzetlerinden biri olan kavun dolması tarifi bugün de o..
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BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir çalışmada, BioNTech aşısının antikor seviyesinin Sinovac'tan 10 kat daha fazla olduğu belirlendi...
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Dünya Türk takımını konuşuyor! David Luiz Süper Lig'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda'dan sonra dünyaca ünlü yıldız Davdi Luiz ile anlaşma sağladı.
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2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite 2021 elektronik kayıt tarihi ne zaman?
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'FETÖ’cüler 15 Temmuz’da halktan ummadık..

Akit Medya Kurucusu ve Grup icra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, FETÖ’cü hainlere karşı verile..
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'15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdır..

İçişleri Bakanı Soylu “15 Temmuz bir ruhtur. Bir milletin ayağa kalkışıdır, kıyamıdır. Umudumuz o kı..
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'Ordumuzu hainlerden arındırıyoruz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ’yle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Akar, “T..
'Ezanımız susturulamayacak bayrağımız indirilemeyecek'
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'Ezanımız susturulamayacak bayrağımız in..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da milletin her bir ferdinin ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği ..
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ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihler..
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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini..

Karacaahmet Mezarlığı’na gelen Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Başkan Recep ..
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikk..

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FETÖ’nün piyonu Kılıçdaroğlu cevap ver! ..

FETÖ militanları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde darbeyi sulandırmak amacıyla sosyal ..
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Bedeli askerlik yapacak olanlar 2021 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Askerlik ..
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Son dakika: Yeni torba yasada neler var..

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Asansörde şok eden olay! Güvenlik kamera..

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Kardeş ülkede 15 Temmuz için mevlit

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