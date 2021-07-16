Güncel
Yunan spiker "kabul edilemez" deyip açıkladı: Türkler istedikleri her şeyi başarıyorlar
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler teknolojik bilgi birikimi sayesinde savunma sanayinde büy..
Ömer Faruk İspir'den şoke eden açıklama: Üç harfliler ile işbirliği yaptılar! İnsanların üzerine salıp...
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Güncel
Yunan spiker "kabul edilemez" deyip açıkladı: Türkler istedikleri her şeyi başarıyorlar
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler teknolojik bilgi birikimi sayesinde savunma sanayinde büy..
Hayat-Aktüel
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Karacaahmet Mezarlığı’na gelen Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Başkan Recep ..
Gündem
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikkat çeken mesaj! 'Allah'ım bundan sonraki seçimlerde...'
15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadele alçak FETÖ’nün emellerine ulaşmasını engelledi. 15 ..
Güncel
FETÖ’nün piyonu Kılıçdaroğlu cevap ver! Akın Öztürk bombalama emri verdiğinde ne yapacaktın?
FETÖ militanları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde darbeyi sulandırmak amacıyla sosyal ..
Dünya
Asansörde şok eden olay! Güvenlik kamerası kaydetti
Rusya'da genç bir kadınla bir erkeğin asansördeki kavgası kameralara yansıdı. Birbirlerine acımazsız..
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Torba yasa son dakika gelişmesi: Torba kanununda yapılan değişiklik sonrası vatandaşlar yeni torba y..
Son dakika haberi: 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası hayata gren Olağan Üstü Hal yani OHAL ..
Son dakika haberi... Son depremler nerede oldu? Türkiye on günlerde sıklıkla depremlerle sallanıyor...
Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalışan teröristler, MİT tarafından tespit edilerek etkisiz hale getiri..
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı.
Tunceli'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 27 senelik birikimine yeni bir çalışma ekleniyor. Üst Kurul çalış..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rize’deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaç..
Fenerbahçe'de Perotti bilmecesi sürerken, deneyimli oyuncunun forma numarası sessiz sedasız Sinan Gü..
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın son araştırmasını kamuoyu ile paylaştı...
Yeniakit.com.tr İP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin h..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Kosova’da Türkçe eğitim alan 251 Türk öğrenci, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehidin ailesi..
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde yapılan incelemede,..
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Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri i..
Japonya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) insan yaşamını korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatlarının..
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Osmanlı saray mutfağının bilinen ve sevilen lezzetlerinden biri olan kavun dolması tarifi bugün de o..
Soğan dolması Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Keskin kokusu ve tadı ile bilinen s..
KarikatürHepsini Görüntüle
Üreticiler ve ihracatçılar, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türkiye’nin dünyaya örnek..
ÖSYM 2021 YKS kontenjanları açıkladı. 26 ve 27 Haziran tarihleri arasında yapılan 2021 YKS sınav son..
Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihinde olacak. Kurban Bayramı tatil açıklaması dün Cumhurba..
Hükümet, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türkiye’nin toparlanması, üretimin ve ihracatın ivmel..
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı...
Akit Medya Kurucusu ve Grup icra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, FETÖ’cü hainlere karşı verile..
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler teknolojik bilgi birikimi sayesinde savunma sanayinde büy..
ÖSYM 26 ve 27 Haziran’da yapılan 2021 YKS sınavına ilişkin milyonlarca öğrencinin beklediği üniversi..
İçişleri Bakanı Soylu “15 Temmuz bir ruhtur. Bir milletin ayağa kalkışıdır, kıyamıdır. Umudumuz o kı..
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ’yle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Akar, “T..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da milletin her bir ferdinin ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği ..
ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihler..
Son dakika haber: 2021 YKS kontenjanları kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM milyonlarca adayın meraklı göz..
Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ile dövizle askerlik ücre..
Karacaahmet Mezarlığı’na gelen Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Başkan Recep ..
15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadele alçak FETÖ’nün emellerine ulaşmasını engelledi. 15 ..
FETÖ militanları, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde darbeyi sulandırmak amacıyla sosyal ..
Bedeli askerlik yapacak olanlar 2021 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Askerlik ..
Torba yasa son dakika gelişmesi: Torba kanununda yapılan değişiklik sonrası vatandaşlar yeni torba y..
Rusya'da genç bir kadınla bir erkeğin asansördeki kavgası kameralara yansıdı. Birbirlerine acımazsız..
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