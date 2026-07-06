Meşhur aile hisselerini devrediyor: Savunma sanayi devi satılıyor

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Thales ilk aşamada Fransız Exail'in kurucusu olan Gorge ailesinin şirketteki yüzde 35,51'lik payını satın almak için anlaştı. Thales, bu hisseler için hisse başına 134 avro teklif etti. Bu teklif, Exail hisselerinin 26 Haziran'daki borsa fiyatına göre yüzde 44, son kapanış fiyatına göre ise yüzde 9,4 değer artışına denk geliyor.