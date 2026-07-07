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Gündem Cesedi gecekonduda bulunmuştu: İş arkadaşı öldürüp, altınlarını çalmış!
Gündem

Cesedi gecekonduda bulunmuştu: İş arkadaşı öldürüp, altınlarını çalmış!

Yeniakit Publisher
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Cesedi gecekonduda bulunmuştu: İş arkadaşı öldürüp, altınlarını çalmış!

İstanbul Kartal'da 3 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'ın metruk bir gecekonduda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda talihsiz kadının, iş arkadaşı tarafından üzerindeki altınları için boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Kartal'da 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İŞ ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınlarının çalındığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

 

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