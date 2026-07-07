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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/440

Davacı Metin Aygün tarafından Davalı Selime Hasan Hüseyin aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince:

 

Davalının bildirime yarar adresi bulunmadığından aleyhine açılan boşanma davasının ön inceleme duruşmasının 08.07.2026 günü saat 09.03 de olup, davalının bizzat duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya 6100 Sayılı HMK 147 ve devamı maddeleri uyarınca yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505239