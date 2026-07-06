Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Bursa’da
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa’da Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un Bursa programı valilik ziyaretiyle başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya gelen Arpaguş, Valilik binasında kentteki çalışmalar ve gündemdeki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.