Birkaç gün önce gemiyi ortadan ikiye ayırmıştı: Tayfun füzesinin peşine düştüler

TAYFUN bu anlamda hem üretimleri süren hem de kabiliyetleri üzerine eklenerek devam eden bir aileyi temsil ediyor. En son yaptığımız Karadeniz'deki test de aslında TAYFUN'un yeni bir özelliği, arayıcı başlığıyla hareketli bir hedefi, denizdeki bir hedefi bulabilme becerisi. TAYFUN hipersonik bir füze. Bununla beraber arayıcı ve hareketli hedeflere angaje olma yeteneği... Özellikle deniz alanındaki sistemlerde çok ciddi bir caydırıcılık etkisi var. Yüzlerce kilometre öteden hareket halindeki bir hedefi imha edebilecek bir yeteneği şu anda TAYFUN ailesine kazandırdık. TAYFUN Blok 1, 2, 3'ün üretimleri devam ediyor. Ondan sonra da Blok 4 ile bu aile taçlanacak inşallah. TAYFUN ailesine ilgi çok fazla. NATO üyesi ülkeler arasında bu tür kabiliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği modelleri ve fırsatları da son derece ciddi bir şekilde ele alınıyor. Onun için bu yaptığımız test Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi hasebiyle çok ciddi bir etki yarattı.