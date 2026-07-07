Birkaç gün önce gemiyi ortadan ikiye ayırmıştı: Tayfun füzesinin peşine düştüler

İkinci, Türkiye'nin şu andaki en büyük gücünün tedarik zinciri olduğunu vurgulayarak, 3 bin 500'den fazla irili ufaklı firmadan 2 bine yakınının Türkiye'nin savunma sanayisi için üretim yaptığının altını çizdi. Böyle bir ekosistemin ve tedarik zincirinin Avrupa'nın hiçbir yerinde bulunmadığını ifade eden İkinci, şunları kaydetti: Türkiye, bu özelliğini şu anda Avrupa'nın ve NATO'nun kendi ihtiyaçlarını kullanmak ve üretim konusundaki açığını kapatmak için kullanmaya ve bununla beraber ortak hareket etmeye hazır. Büyük şirketlerle işbirliğiyle Türkiye'nin şu andaki mevcut tedarik zincirinin kullanılarak, Avrupa'nın ihtiyaçlarını çok hızlı şekilde tedarik edebileceğini değerlendiriyoruz. Geçen seneyi 10 milyar dolar ihracatla kapattık. Eğer böyle bir işbirliği modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar dolarları geçecek. Bu da bizim için, aslında bütün endüstri için çok ciddi fırsat.