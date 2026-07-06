Olmayacak şey oldu: S-400 hava savunma sistemlerinin gizli bilgileri sızdırıldı
Son dönemde Türkiye'deki varlığı hedef alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rus sistemlerinin gizli bilgileri ifşa edildi.
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Son dönemde Türkiye'deki varlığı hedef alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rus sistemlerinin gizli bilgileri ifşa edildi.
Kırım başta olmak üzere bazı işgal altındaki Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren “Ateş” isimli gizli direniş hareketi, işgal altındaki Kırım'ın Kezlev (Yevpatoriya) kenti yakınlarında konuşlu Rus S-400 hava savunma sistemine ilişkin keşif çalışması gerçekleştirdiklerini ve elde edilen bilgileri Ukrayna Savunma Kuvvetleriyle paylaştıklarını duyurdu.
Direniş hareketi yaptığı açıklamada, Kezlev'deki konuşlanmanın Kırım'ın batı yönünü koruyan iki S-400 mevzisinden biri olduğunu ve sistemlerin 2018 yılından bu yana bölgede görev yaptığını vurguladı.
Açıklamada, söz konusu sistemlerin Ukrayna'ya ait saldırı amaçlı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) engellemekle görevli olduğu, bu nedenle Ukrayna açısından öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.
Ateş, Eylül 2023'te Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda bölgedeki S-400 bataryalarından birinin vurulduğunu ancak Rusya'nın daha sonra tesisi onararak yeniden faaliyete geçirdiğini bildirdi.
Öte yandan hareket, Kırım'daki bazı Rus hava savunma birliklerinde görev yapan askerlerin de zaman zaman kendileriyle iletişime geçerek görev koşulları ve birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldıklarını belirtti.
KAYNAK: QHA
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