Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi! Peki CAATSA yaptırımları nedir?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sırasında gazetecilerin CAATSA yaptırımları sorusu üzerine ABD Başkanı Trump, “CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi. Pek çok kişi CAATSA yaptırımlarının ne olduğunu merak etti. İşte o yaptırımlarla ilgili detaylar...
CAATSA, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası’nın İngilizce kısaltması. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu.
O dönemde de ABD Başkanı olan Donald Trump, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının ardından CAATSA yaptırımlarının hemen uygulanmasını engellemiş fakat başkanlık seçimleri öncesi baskı altında olduğu için Aralık 2020’de bu kararı almıştı. CAATSA yaptırımları da hâlâ yürürlükte.
PEKİ KİMLERE KARŞI UYGULANIYOR?
2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor. ABD, CAATSA kapsamında ilk dolaylı yaptırımını Eylül 2018 tarihinde Çin Merkezi Askeri Komisyonu’nun Cihaz Geliştirme Departmanı’na karşı uygulamıştı.