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Gündem İfadesinde bakın ne dedi! Karpuzu ucuza satana saldırı
Gündem

İfadesinde bakın ne dedi! Karpuzu ucuza satana saldırı

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İfadesinde bakın ne dedi! Karpuzu ucuza satana saldırı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, pazarcı B.B.'nin daha düşük fiyata karpuz sattığı gerekçesiyle rakip esnafa ait kamyonetin camını kırdı.

Olay, dün gece ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazar esnafına ait kamyonetin camlarının kırılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

 

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yine aynı pazarda esnaf olan B.B. olduğunu tespit etti.

 

Gözaltına alınan B.B. sorgusunda, Adana'dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL'ye sattığını ancak rakibi olan kişilerin 5 karpuzu 100 TL'ye satarak kendisini zarara uğrattığı için kamyonetlerine zarar verdiğini söyledi. B.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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