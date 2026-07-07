Tesla sahiplerine bir şok daha : Fiyatlara ikinci kez zam geldi!

Diğer marka araçlar için de fiyat yükseldi Tesla dışındaki elektrikli araç sahiplerini kapsayan tarifede de artış yapıldı. Bu grupta kWh başına 12,30 TL olan ücret 13 TL'ye çıkarıldı. Böylece diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için fiyat artışı yaklaşık yüzde 5,69 olarak gerçekleşti.