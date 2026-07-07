Tesla sahiplerine bir şok daha : Fiyatlara ikinci kez zam geldi!
ABD'li otomotiv devi Tesla, Türkyie'deki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. İşte kWh başına uygulanacak yeni ücretler...
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ABD'li otomotiv devi Tesla, Türkyie'deki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. İşte kWh başına uygulanacak yeni ücretler...
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki Supercharger hızlı şarj ağı için fiyat güncellemesine gitti. Şirket, 30 Nisan'da yaptığı tarife artışının ardından yaklaşık iki ay sonra ikinci kez şarj ücretlerini yükseltti. Yeni tarifeyle birlikte hem Tesla kullanıcılarının hem de diğer marka elektrikli araç sahiplerinin Supercharger istasyonlarında ödeyeceği ücret arttı.
Tesla kullanıcıları daha fazla ödeyecek Güncellenen tarifeye göre Tesla sahipleri için daha önce kilovatsaat (kWh) başına 9,90 TL olarak uygulanan ücret 10,40 TL'ye yükseltildi. Böylece Tesla kullanıcıları için şarj maliyeti yaklaşık yüzde 5,05 oranında artmış oldu.
Diğer marka araçlar için de fiyat yükseldi Tesla dışındaki elektrikli araç sahiplerini kapsayan tarifede de artış yapıldı. Bu grupta kWh başına 12,30 TL olan ücret 13 TL'ye çıkarıldı. Böylece diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için fiyat artışı yaklaşık yüzde 5,69 olarak gerçekleşti.
İki ayda ikinci fiyat güncellemesi Tesla, Türkiye'de Supercharger tarifelerini en son 30 Nisan'da güncellemişti. Son düzenlemeyle birlikte şirket, yaklaşık iki ay içinde ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu.
Artan enerji maliyetleri ve işletme giderleri doğrultusunda yapılan güncellemenin ardından, elektrikli araç kullanıcılarının hızlı şarj maliyetleri de yükselmiş oldu.
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