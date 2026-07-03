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Polis, öğretmen, imam, doktor... Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar Ev ve araba almak isteyenler okusun! "Tasarruf Finansmanı" sistemi değişti Gürültü yapma diyen komşusuna kurşun yağdırdı Türkiye coştu bir kere! Haziranda ihracat rekoru kırıldı Tarihi ortaklık geliyor! Türkiye ve Azerbaycan’dan herkesi ters köşe yapan “baklava” kararı Erkekleri canından bezdirmişti: Tacizci kadın hakkında yeni gelişme! Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

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Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Kaçak petrol kuyularını tespit etmek amacıyla Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak çeşitli operasyonlar yapan ülkede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı.

#2
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

​​​​​​​Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yazılı açıklamasında, ordunun haziranda ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

#3
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Operasyonlarda 12 kaçak petrol tesisinin kapatıldığını aktaran Onoja, 464 bin 268 litre çalıntı petrol ürününe el konulduğunu kaydetti.

#4
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Onoja, 84 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını belirterek, petrol taşıyan tankerler ve 11 teknenin de ele geçirildiğini ifade etti.

#5
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

#6
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

#7
Foto - Bayraktar TB2'ler havalandı: Petrol fışkıran 12 tesise çok büyük operasyon, alelacele kapatıldılar

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor..

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