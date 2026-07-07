Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

Tarım Kredi KOOP, mutfakların en temel gıda ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyat etiketleriyle tüketicilerle buluşturmak adına yeni bir seferberlik ilan ediyor. Geniş kitlelerin tüketim ağında yer alan kıyma, zeytinyağı, süt ve yoğurt gibi temel gıda ürünleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli çok özel kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım kanalı oluşturan mağaza zinciri, geniş ürün yelpazesiyle hanehalkı harcamalarını hafifletirken evdeki eksiklerini tek seferde ve en uygun maliyetle kapatmak isteyenlerin ana adresi oluyor.