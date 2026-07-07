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Ekonomi
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Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

Tarım Kredi KOOP, mutfakların en temel gıda ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyat etiketleriyle tüketicilerle buluşturmak adına yeni bir seferberlik ilan ediyor. Geniş kitlelerin tüketim ağında yer alan kıyma, zeytinyağı, süt ve yoğurt gibi temel gıda ürünleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında geçerli çok özel kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşım kanalı oluşturan mağaza zinciri, geniş ürün yelpazesiyle hanehalkı harcamalarını hafifletirken evdeki eksiklerini tek seferde ve en uygun maliyetle kapatmak isteyenlerin ana adresi oluyor.

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Foto - Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 L Fiyat: 239 TL TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 L Fiyat: 38,90 TL

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Foto - Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 48’Lİ Fiyat: 49,50 TL KOFFO SOĞUK KAHVE MOCHA/LATTE 250 ML Fiyat: 34,90 TL

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Foto - Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

18 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ; KRİSTAL LED 6 KANATLI TAVAN VANTİLATÖRÜ Fiyat: 749 TL MEHTAP DERİN TENCERE 24 CM Fiyat: 699,90 TL

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Foto - Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya

31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR GEÇERLİ; MR OXY FAST SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 1480 ML 37 YIKAMA Fiyat: 149 TL

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Yorumlar

Gazi

Tarım kredi markete önce gezmek amaçlı gidiyorduk, o kadar pahalıki, artık gezme amaçlı dahi gitmiyoruz. Adeta bizimle ne işiniz var, gidin üç harfli marketlerden yapın alılverişinizi diyorlar.
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