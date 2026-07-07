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Dünya Korku dolu anlar! İniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı
Dünya

Korku dolu anlar! İniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı

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Korku dolu anlar! İniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı

Kırgızistan'da kalkışı sırasında iniş takımı kırılan yolcu uçağı yan yattı. Can kaybı veya ağır yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda, TezJet havayolu şirketine ait yolcu uçağı kalkış esnasında kaza kırıma uğradı.

Manas Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamaya göre, Bişkek-Oş seferini gerçekleştirmek üzere pistte hızlanan ve içinde 6 mürettebat ile 181 yolcunun bulunduğu uçak, kalkış sırasında yan yattı.

Görgü tanıkları, uçağın hızlandığı esnada arka iniş takımlarından birinin kırıldığını belirtti.

 

Can kaybı veya ağır yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazanın ardından havalimanındaki tüm seferler geçici olarak durdurulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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