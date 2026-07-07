İslam ülkesinde Hava Kuvvetleri subayına suikast!
İslam ülkesi Pakistan'da Hava Kuvvetleri Grup Kaptanı Asım Tarık, aracında sukiast sonucu öldürüldü. Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslam ülkesi Pakistan'da Hava Kuvvetleri Grup Kaptanı Asım Tarık, aracında sukiast sonucu öldürüldü. Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.
Pakistan Hava Kuvvetleri'ne mensup üst düzey bir subay, başkent İslamabad'da vurularak öldürüldü.
İslamabad Polis Sözcüsü Muhammed Taki Cevad'a göre silahlı saldırı, birçok devlet dairesi ve Pakistan Hava Kuvvetleri Karargahı'na yakın konumdaki İslamabad'ın 9. Caddesi üzerinde meydana geldi.
Olayda Hava Kuvvetleri Grup Kaptanı Asım Tarık aracında vurularak öldürüldü. Grup Kaptanı, Pakistan Hava Kuvvetleri'nde yarbay rütbesine denk bir rütbe olarak biliniyor.
Pakistan ordusu, Tarık'ın "kaçırılan bir kadını kurtarmaya çalışırken öldürüldüğünü" öne sürdü.
Ancak olay yerinden paylaşılan görüntülerde, Tarık'ın aracında emniyet kemeri takılı bir haldeyken vurulduğu dikkat çekti.
İslamabad polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını belirtti.
Pakistan Talibanı (TTP) ilerleyen saatlerde olayın sorumluluğunu üstlendi. TTP'den yapılan açıklamada, "saldırının grubun özel suikast birimi tarafından gerçekleştirdiği" ileri sürüldü. TTP ayrıca İslamabad Polisi'nin olaya ilişkin açıklamalarının "uydurma ve propaganda olduğunu" ileri sürdü. (Kaynak: Mepa News)
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