Hava 61 Helikopter Ambulansı 6 ayda 93 hastayı taşıdı

Doğu Karadeniz'in dağlarla çevrili yaylalarında zaman bazen bir hastanın hayatına eşit oluyor. Hava 61 Helikopter Ambulansı, 2026 yılının ilk altı ayında 93 hastayı ileri tedavi alabileceği sağlık merkezlerine taşıdı.

Kara yolunun bittiği yerde başlayan görev

Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri Doğu Karadeniz. Bölgenin sarp coğrafyası kara yolunu tümüyle devre dışı bırakabiliyor.

İşte tam bu noktada helikopter devreye giriyor. Zorlu arazi ve yol koşulları yüzünden kara yoluyla ulaşımın güç olduğu yayla bölgelerindeki 4 acil sağlık vakasında helikopter ambulans görevlendirildi.

2009'dan bu yana Trabzon semalarında

Hava 61, Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayında hizmete girdi. O günden bu yana bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen uçmayı sürdürüyor.

Helikopter Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Görev alanı yalnızca Trabzon'la sınırlı değil.

Sınırı aşan hizmet

Ekip Trabzon'un yanı sıra bölgeye yakın diğer illere de hizmet götürüyor. Tek bir helikopter geniş bir coğrafyaya nefes oluyor.

Her görev aynı hassasiyetle ilerliyor. Ekipler hastalara kısa sürede ulaşarak güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına sevk sağladı.

En yoğun dönem yaz mevsimi

Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor. Yaylaların dolduğu, hareketliliğin arttığı aylarda görev sayısı yükseliyor.

Kara yolunun saatler aldığı mesafeyi dakikalara indiren bu hizmet, dağ köylerinden yaylalara kadar geniş bir alanda hayatta kalma şansını artırıyor.

Rakamların özeti

İlk altı ayda 93 hasta nakli, kara yolunun güç olduğu yaylalarda 4 acil vaka ve 2009 Ekim'den bu yana kesintisiz görev. Doğu Karadeniz'in üzerinde uçan helikopter coğrafyanın zorluğuna karşı verilen sessiz bir mücadeleyi anlatıyor.