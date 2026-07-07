İsrail basını manşetten ABD’ye yalvardı: Türkiye F-35 alırsa resmen biteriz

TAHSİN HAN

İsrail’in en köklü yayın organlarından The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan çarpıcı bir başyazı, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını yeniden alma ihtimalinin Tel Aviv koridorlarında nasıl bir depreme yol açtığını gözler önüne seriyor. Gazete, gelişmeyi doğrudan İsrail’in askeri üstünlüğünü kaybetme korkusu ve derin güvenlik endişeleri üzerinden masaya yatırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesi için Ankara’ya ayak bastığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği bugünler, İsrail yönetiminde adeta alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Ankara’nın F-35 programına geri dönmek için Washington’a baskı yapmaya hazırlanması, Tel Aviv’de çok ciddi bir panik dalgası yaratmış durumda. Nitekim İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Fox kanalı ekranlarına çıkarak Washington’a net ve kaygılı bir çağrıda bulundu: “Türkiye’ye F-35’leri kesinlikle vermeyin.”

The Jerusalem Post’un analizine göre, hava üstünlüğü İsrail için askeri bir lüks ya da bir gövde gösterisi değil; tamamen bir varoluş mücadelesi. İsrail, bugüne kadar bölgedeki tüm düşmanlarını caydırabilmesini, İran’ın silah konvoylarını rahatça vurabilmesini ve sınırlarını koruyabilmesini tamamen bölgedeki “tek” F-35 kullanıcısı olmasına borçluydu. Gazete, bu muazzam görünmezlik teknolojisinin Türkiye’nin eline geçmesi durumunda, İsrail’in Orta Doğu’daki o dokunulmaz askeri zırhının tamamen parçalanacağını savunuyor.

ERDOĞAN’DAN KORKUYORLAR

İsrail’in duyduğu bu korku sadece askeri dengelerle sınırlı değil; arkasında çok güçlü tedirginlik de var. Başyazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ekim sonrasındaki sert çıkışları tek tek hatırlatılıyor: Hamas’ı bir “kurtuluş hareketi” olarak görmesi, İsrail’i “terör devleti” ilan etmesi ve sert retorikleri... Gazete, İsrail kamuoyunun bu sözleri sıradan diplomatik manevralar olarak görmediğini, aksine kendilerini haritadan silmeye kararlı bir liderin açık tehditleri olarak okuduğunu ve bu yüzden dehşete düştüğünü açıkça ifade ediyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise İsrail’in Washington’a karşı duyduğu güvensizlik. Batı’daki bazı çevrelerin “Türkiye’ye F-35 verirsek Ankara’yı yeniden Batı eksenine çekeriz” mantığına İsrail sert bir şekilde karşı çıkıyor. Tel Aviv’e göre Erdoğan, hem Rusya ile ilişkilerini sürdürüp hem de Batı’dan kopmayarak manevra alanını genişletiyor. Eğer ABD bu uçakları Türkiye’ye teslim ederse, bu bir “ödüllendirme” olacak ve Ankara’nın durdurulamaz yükselişini başlatacak.

TEL AVİV’İN ACİL TALEBİ

Jerusalem Post, Trump yönetimine de acil çağrı yapıp “İsrail’in güvenliği tehlikede” dedi. Gazete, Trump’a adeta bir ev ödevi vererek, “Türkiye, Rus S-400 füzelerini tamamen elinden çıkarmadan, Hamas’a olan desteğini kesmeden ve İsrail’e yönelik sert politikasını kökten değiştirmeden F-35 kapıları Ankara’ya sonsuza kadar kilitli tutulmalıdır. Aksi bir senaryo, İsrail için bölgedeki en büyük askeri kabusun gerçeğe dönüşmesi demektir” dedi.