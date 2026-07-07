Beştepe'de Erdoğan-Trump zirvesi başladı! Liderler ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Trump ile bir arada olmak bize güç kattı. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi ve Trump'ın bizimle olması ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyorum.

İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz.

Değerli dostumla (Trump) konuşarak, Gazze'deki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz

F-35 bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve bu zirvede yapacağımız görüşmede aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ve bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.

NATO'da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi'nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz

Trump’ın açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Türkiye, liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi.

Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Türkiye birçoğundan daha sağdık bir müttefik oldu.

Cumhurbaşkanı’na büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına

F-35'ler konusunu ele alacağız. Bir karar vereceğiz.

NATO'dan çok hayal kırıklığına uğradığımı söylemiştim. Benim dostum çok güçlü bir lider. Sayın Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım.

İtalya, Fransa, Almanya bizi yarı yolda bıraktı. O halde neden yüz binlerce dolar harcıyoruz ve onlar yardımımıza gelmedi?

Türkiye, İran’a yönelik askeri operasyonun ve İran’ın nükleer programının durdurulmasına ilişkin süreçte de yapıcı bir rol oynadı. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı da İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemez.

Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye'ye bütün müeyyideleri kaldırıyoruz. Biz dostlarımıza ambargo uygulamıyoruz.

Türkiye bu uçakları ABD'den satın aldı. Eğer ABD'den uçak satın aldıysanız bunların bakımı da yapılıyorsa, bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuz. Bunu yapmamız lazım.

Sayın Putin ile görüşmem oldu. O da sayın Erdoğan'a sayı duyuyor. Daha sonra Ukrayna lideri ile de görüştüm. Kimse savaşın uzamasını istemiyor. Her ikisi de işin çözülmesini istiyor. Umarım ki yakın zamanda bu konuyu çözeceğiz gibi gözüküyor.

Ayrıntılar gelecek...