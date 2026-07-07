Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj
Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarzı gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarzı gündem oldu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Şam'daki Halk Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Karşılama töreninin ardından Şara ile Macron ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Görüşmeye Macron'un tarzı damga vurdu.
Macron, görüşmeler boyunca gözünden ayırmadığı güneş gözlükleriyle dikkat çekti.
Suriye ile diplomatik ilişkileri tazelemek amacıyla 17 yıl aradan sonra Şam'a gelen ilk Fransız lider olan Macron'un, sadece açık havada değil, kapalı alanda düzenlenen resmi görüşmede de güneş gözlüklerini takmaya devam etmesi şaşırttı.
Diplomatik nezaket kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan bu tavır, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan başlık oldu.
Görüşmeden kareler...
Görüşmeden kareler...
Görüşmeden kareler...
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