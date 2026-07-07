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Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarzı gündem oldu.

#1
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Şam'daki Halk Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

#2
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Karşılama töreninin ardından Şara ile Macron ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

#3
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Görüşmeye Macron'un tarzı damga vurdu.

#4
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Macron, görüşmeler boyunca gözünden ayırmadığı güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

#5
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Suriye ile diplomatik ilişkileri tazelemek amacıyla 17 yıl aradan sonra Şam'a gelen ilk Fransız lider olan Macron'un, sadece açık havada değil, kapalı alanda düzenlenen resmi görüşmede de güneş gözlüklerini takmaya devam etmesi şaşırttı.

#6
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Diplomatik nezaket kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan bu tavır, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan başlık oldu.

#7
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Görüşmeden kareler...

#8
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Görüşmeden kareler...

#9
Foto - Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj

Görüşmeden kareler...

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Yorumlar

Dürüst

Macron karisindan dayak yemiş olabilirmi. Gözünde Morluk olmasın.

Musaa

Adama karısı arada bir dayak atıyor kim bilir ne olmuştur gözüne
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