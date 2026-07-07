68 füze ve 351 SİHA sonrası Zelenskiy'in gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'nde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gözünü Ankara'ya çevirdi. 36'ncı NATO Zirvesi'nin Türkiye ev sahipliğinde toplanacağını hatırlatan Zelenskiy, zirvenin Ukrayna açısından önemli olmasını beklediklerini duyurdu.

Ukrayna lideri, aynı açıklamada son saldırının ağır bilançosunu da paylaştı. Rusya'nın başkente ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi.

Kiev'de arama kurtarma sürüyor

DHA'nın aktardığına göre Zelenskiy, saldırıların önceki geceden itibaren sürdüğünü belirtti. Yaralı sayısının 90'ı geçtiğini kaydeden Ukrayna lideri, ekiplerin çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Peki saldırının boyutu ne kadardı?

68 füze ve 351 SİHA

Zelenskiy'in paylaştığı rakamlar saldırının çapını ortaya koydu. Rus ordusu 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu yoğunluktaki saldırılara karşı daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Patriot için ABD'den lisans talebi

Hava savunması konusunda somut bir adım attıklarını söyleyen Zelenskiy, Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretilmesi için ABD'den ilgili lisans hakkını talep ettiklerini anımsattı.

Ukrayna lideri bu talebi şu sözlerle özetledi: "Bu, bizim için en büyük önceliktir."

Gözler Ankara'daki zirvede

Zelenskiy'in beklentisinin merkezinde Türkiye vardı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz."