Türkiye'nin savunma devi büyük anlaşmayı duyurdu: NATO'ya ihraç ettik

Savunma ihtiyaçları doğrultusunda, çok fazla dışarıya açık olmayan, verilerin daha az paylaşıldığı bir yapay zeka sistemi isteniyor. Bu istekler doğrultusunda, biz de kapalı devre bir yapay zeka sistemi geliştiriyoruz. Burada sahadan, sensörlerden, radarlardan, mühimmatlardan gelen birçok veri var. Bu verilerin büyük oranda işlenmesi, kıymetlendirilmesi, anlamlandırılması ve operasyonel ihtiyaçlarda karar desteği sağlayarak, hatta yeri geldiğinde otonom bir şekilde karar verecek şekilde de sistemin idame ettirilmesi önemli. Dünya bunu konuşuyor. Bugün NATO oturumlarında da bu konular konuşuluyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda teknolojik altyapımızı yeni nesil yapay zeka destekli komuta kontrol ve modelleme simülasyon ortamlarına göre güncelliyoruz ve bu alanda da yurt dışı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Biz NATO'ya teknoloji katkısı veriyoruz ve bunun daha da ilerlemesi için NATO programlarını çok yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda, NATO ülkelerine daha fazla teknoloji transferi yapabileceğimizi görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir adım, Türk savunma sanayisi teknolojilerinin gelişimi açısından önemli bir gösterge.