Saldırı sonrası Rusya'dan açıklama! Ankara detayı dikkat çekti

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'nın, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin arifesinde, Avrupa ülkelerinin parasıyla Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya hazır olduğunu göstermek için saldırdığı" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5-6 Temmuz gecesi, Ukrayna'nın, "özel askeri operasyon" bölgesi dışında kalan Rus topraklarındaki hedeflere karşı büyük saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırıda Ukrayna ordusunun 625 uzun menzilli taarruz insansız hava aracı (İHA) kullandığı aktarılan açıklamada, Rus bölgeleri üzerinde 613 hava hedefinin vurulduğunun veya etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu saldırının amacı, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin arifesinde, İngiltere de dahil olmak üzere Avrupalı ​​sponsorlarına, onların parasıyla Ukrayna topraklarından Rusya'daki sivil hedeflere saldırmaya hazır olduğunu gösterme arzusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sırasında Ukrayna'nın, Leningrad, Bryansk, Belgorod, Yaroslavl, Kaluga ve Kursk bölgeleri ile Kırım'da sivil yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile lojistik bağlantılarına zarar vermeye odaklandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Bryansk bölgesinde 147, Belgorod bölgesinde 43, Leningrad bölgesinde 48, Yaroslavl bölgesinde 72, Kırım üzerinde 64 ve Kaluga bölgesi üzerinde 31 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusunun savunma sistemleri, mobil saldırı araçları, savaş uçakları ve havacılık ekiplerinin saldırılara karşı koyduğu vurgulanan açıklamada, "Zelenskiy'nin, NATO Zirvesi sırasında planladığı operasyon engellendi ve Ukrayna İHA'larının büyük çoğunluğu düşürüldü veya etkisiz hale getirildi. Ancak saldırıda hasar gören bazı sivil tesisler yakında onarılacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın "terör saldırılarına" karşılık Rus Silahlı Kuvvetlerinin 6 Temmuz gecesi, Kiev ve Kiev bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı askeri sanayi tesislerine, yakıt ve enerji tesislerine karşı hava, kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli, güdümlü füzelerle ve İHA'larla büyük bir saldırı yaptığı anımsatılan açıklamada, "Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de üretilen İHA, füze ve mühimmat tedarikini artırma, Zelenskiy'in bunları Rusya'daki sivil hedeflere karşı kullanma arzusu göz ardı edilmeyecektir. Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında uygun sayıda ve güçte misilleme saldırılarıyla buna karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.