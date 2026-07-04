60 yaşında hayalini gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu

Mersin’de 60 yaşındaki Yıldız Dağtekin, yıllardır kurduğu pastane hayalini meslek edindirme kursuyla gerçeğe dönüştürdü.

Erdemli Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, aldıkları eğitimleri üretime dönüştürerek kendi işlerinin sahibi olma fırsatı yakalıyor. Yaklaşık 800 saatlik Pastacı Meslek Edindirme Kursu'nu başarıyla tamamlayanlardan Yıldız Dağtekin'de, edindiği mesleki tecrübeyle uzun süredir hayalini kurduğu kendi işyerini hizmete açtı. Hem istihdama katkı sağlayan hem de diğer kadınlara örnek olan Dağtekin, azmiyle takdir toplarken ilham veren bir girişimcilik hikayesine de imza attı. Dağtekin'in yalnızca kendi hazırladığı ürünlerinin yer aldığı Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki işletmesinin açılış kurdelesi, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindekiler tarafından kesildi. Başkan Kara tarafından Dağtekin ve usta öğretici Emine Ata Öztekin'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Uzun yıllar kendi hazırladığı ürünleri satabileceği bir işletme hayali kurduğunu belirten Yıldız Dağtekin," Ben uzun yıllardır yurtdışında yaşıyorum ve gastronominin içindeydim. Hayalimde bir gün bir tatil kasabasında güzel bir pastane gibi bir yer açmak vardı. Fakat gastronomide olduğum için pastaya biraz uzaktım. Sonra buraya geldikten sonra belediyemizin açmış olduğu bir kurs olduğunu öğrendim, katılmaya karar verdim. Almış olduğum eğitimlerle pasta, kurabiye, açmalar, poğaçalar üretmeye başladım. Böyle butik bir yer açmaya karar verdim" dedi.

“İnanılmazı başardım”

Tatlılar ve yaş pastalarla ilgili daha önce bir deneyimi olmadığını anlatan Dağtekin, "Daha çok İtalyan konsepti üzerine yurtdışında mini pastalar üzerine çalışıyorduk. Ama buraya geldikten sonra ufkum genişledi, daha farklı şeyleri öğrendim. Her konuda deneyim sahibi oldum. Bazen insanlar geliyor bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz diyor, 'evet hepsini ben yapıyorum' diyorum. İnanılmazı başardım, hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ben herkese tavsiye ediyorum, belediyemizin açmış olduğu tüm kurslara katılabilirler, hayallerini gerçekleştirebilirler" diye konuştu.

Başarı örneği oldu

Gurur verici bir gün yaşadıklarına değinen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, "Yıldız hanım bizim öğrencimizdi, pasta kurslarımızda yaklaşık 800 saat bir eğitim aldı. Daha sonrasında eğitimin sonunda sertifikasını aldı. Bugün de kendi iş yerini açtı. Hem kadın istihdamı açısından, hem genç istihdamı açısından bizim için de çok önemli. Yıldız hanım bizim kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimiz için ilham kaynağı oldu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.